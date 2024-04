Sergio Mattarella a Mongrassano: “un piacere festeggiare con voi il Primo Maggio”

MONGRASSANO (CS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Mongrassano, in provincia di Cosenza, prima tappa della sua visita in Calabria per la Festa del lavoro e dei lavoratori 2024. La trasferta calabrese del Capo dello Stato, accompagnato dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, proseguirà a Castrovillari.

Il presidente Mattarella è giunto in elicottero nella cittadina di circa 1500 abitanti, dove è stato accolto dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dalla presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro e dal sindaco Ferruccio Mariani, e in corteo ha raggiunto l’area dove sorge lo stabilimento Gias, industria di alimenti surgelati fondata da Antonio Tenuta nel 1970, che confeziona e surgela prodotti agroalimentari per conto di diversi notissimi marchi che popolano gli scaffali dei supermercati italiani e non. Alla Gias è in programma l’incontro con i vertici dell’azienda, la titolare Gloria Tenuta, figlia di Antonio il fondatore dell’attività – Gloria Tenuta era stata nominata cavaliere del lavoro proprio Mattarella nel 2018 – e le maestranze. La manager è subentrata al padre nel 2005 alla morte del genitore. Gloria Tenuta, laureata in Economia guida un’azienda con che fattura 65 milioni di euro all’anno e conta 140 dipendenti, che nei periodi di “alta stagione” arrivano anche a 400.

Successivamente il presidente Mattarella si trasferirà a Castrovillari per visitare un’altra importante realtà del distretto agroalimentare cosentino, lo stabilimento Assolac-Granarolo. Anche questa è un’eccellenza calabrese che ha il suo inizio nel 1956 per volontà di un nucleo di produttori decisi a dare vita ad una rete per la raccolta, la trasformazione e la distribuzione del latte fresco nella provincia di Cosenza. L’attesa è mitigata dal ritmo del gruppo Folk “Città di Castrovillari” e dalle prove tecniche di trasmissione del coro dell’IC “Troccoli” di Lauropoli, che per l’occasione intonerà l’Inno di Mameli alla presenza del Capo dello Stato e intanto hanno ricevuto la benedizione speciale del Padre Arcivescovo della Diocesi di Cassano, monsignor Francesco Savino.

Occhiuto: “oggi è qui in un’azienda che è un autentica eccellenza”

“Sono molto felice del fatto che il presidente della Repubblica negli ultimi anni sia venuto in Calabria per raccontare, con la sua presenza, al Paese che c’è una Calabria diversa. Ricordo che è venuto subito dopo la tragedia di Cutro a verificare quanto alto fosse il livello di solidarietà e di umanità dei calabresi. , non solo per la Calabria ma per l’intero Paese grazie agli sforzi imprenditoriali di Gloria Tenuta, ma della famiglia Tenuta, che si è saputa aprire anche ad investimenti da parte di imprenditori che calabresi non sono, a dimostrazione del fatto che in Calabria si può fare impresa e che la Calabria ha delle eccellenze, che devono essere certo sostenute dalla Regione dai governi nazionali. La presenza del capo dello Stato è molto importante perché serve a dimostrare che questa regione è una regione che ha le risorse per essere protagonista anche nell’economia del paese”. A dirlo il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a Mongrassano dove è atteso l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che visiterà due aziende del comparto agroalimentare del cosentino.

Mattarella: «E’ davvero un piacere festeggiare con voi il primo maggio»

Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i lavoratori dello stabilimento Gias. Il capo dello Stato ha rivolto loro, l’invito ad andare avanti. Nel corso della sua visita, l’azienda ha donato a Mattarella una targa con incisa la scritta “Fondati sul lavoro” a ricordo dell’incontro e per testimoniare la passione e l’impegno quotidiano dei lavoratori. Al presidente della Repubblica è stato consegnato un presente anche da parte di Confindustria Cosenza che ha così voluto ringraziare Mattarella per avere accolto l’invito a visitare le due realtà industriali del Cosentino con una scultura che rappresenta proprio la Calabria produttiva. La scultura è stata ideata e realizzata nei laboratori della gioielleria Scintille Montesanto di Cosenza. L’opera è ispirata alla tecnica della scomposizione cara a Umberto Boccioni: pittore, scultore e scrittore nato a Reggio Calabria ed esponente di spicco del futurismo. L’idea è stata quella di rappresentare visivamente il rapporto tra oggetto e spazio provando a restituire in maniera immediata che la Calabria è terra di filosofi come Tommaso Campanella, Gioacchino da Fiore e Bernardino Telesio; così come di cultura contadina e sguardo al futuro tra tradizione e innovazione. Il capo dello Stato all’uscita dallo stabilimento è stato salutato dai dipendenti della Gias e si è diretto in auto a Castrovillari per la visita alla cooperativa Assolac – Associazioni latte calabresi, leader in Calabria per la raccolta e commercializzazione del latte vaccino.