Saracena lancia una raccolta fondi online per coprire i costi della festa di San Leone

SARACENA (CS) – Il Comitato San Leone di Saracena, in provincia di Cosenza, ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per l’organizzazione della festa dedicata al Santo Patrono il 10 e 11 agosto.

“La comunità – scrivono gli organizzatori – si riunisce per un giorno di gioia, cultura e tradizione, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto per rendere questa festa indimenticabile”. “La nostra raccolta fondi – spiegano – mira a coprire i costi per le decorazioni, le esibizioni e tanto altro. Ogni donazione ci avvicina un po’ di più alla realizzazione di un evento che renderà fieri tutti i partecipanti e rafforzerà il legame tra le persone della nostra comunità”. “Contribuisci – concludono – e aiutaci a celebrare insieme San Leone”.

L’obiettivo finale è di cinquemila euro. La raccolta è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/celebriamo-san-leone-una-festa-per-tutti