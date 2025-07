- Advertisement -

SARACENA (CS) – Operazione di recupero per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza intervenuti oggi, con l’ausilio di in elicottero, nel comune di Saracena, esattamente a Piano Novacco, ad oltre 1200 metri di quota all’interno del Parco Nazionale del Pollino. L’intervento ha riguardato il recupero un gruppo composto da 7 scout provenienti da Napoli, che avevano perso l’orientamento durante un’escursione.

Scout recuperati nel Parco del pollino con l’utilizzo di un elicottero

A seguito della segnalazione, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha immediatamente avviato la geolocalizzazione del telefono cellulare del gruppo, consentendo di individuare con precisione l’area di intervento. Sul posto è stata inviata una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castrovillari, mentre per il proseguimento delle operazioni, data la complessità del terreno e l’inaccessibilità via terra, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago VF68 del Reparto Volo di Lamezia Terme.

Le operazioni di recupero si sono concluse intorno alle ore 16:00, con il recupero in sicurezza dei sette giovani scout tramite verricello, vista l’impossibilità di atterraggio dell’elicottero per la morfologia del territorio. I ragazzi sono stati elitrasportati in zona sicura a valle, in buone condizioni. L’intervento si è svolto in piena sinergia tra le squadre di terra e il supporto aereo, dimostrando ancora una volta l’efficacia e la prontezza operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.