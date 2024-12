Sant’Agata d’Esaro: nasconde 700 grammi di marijuana in un garage, arrestato

- Advertisement -

SANT’AGATA D’ESARO (CS) – I carabinieri hanno arrestato un uomo residente a Sant’Agata di Esaro, già noto alle Forze dell’Ordine dopo un controllo mentre era alla guida della propria auto. Sottoposto prima ad una perquisizione personale e poi domiciliare, i militari hanno rinvenuto in un piccolo garage adiacente la abitazione, oltre 700 grammi di marijuana, già imbustata in contenitori sottovuoto, oltre che ad alcuni grammi di hashish. Infine sono stati trovati 2mila euro in contanti in banconote di vario taglio. L’uomo, è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Castrovillari.