San Giovanni in Fiore: taglio del nastro alla nuova palestra all’aperto nel Parco comunale

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Il centro silano investe ancora una volta nello sport e nel benessere dei cittadini. La sindaca Rosaria Succurro ha annunciato la realizzazione di una nuova palestra all’aperto nel Parco comunale, recentemente inaugurata grazie a un finanziamento ottenuto con il supporto di Sport e Salute e del suo coordinatore regionale, Walter Melacrino. «Il Parco comunale si arricchisce di una palestra all’aperto, che abbiamo realizzato con un finanziamento di Sport e Salute, anche grazie all’impegno del suo coordinatore regionale Walter Melacrino», ha dichiarato la sindaca. «Ieri abbiamo inaugurato quest’area fitness che completa il nostro progetto di rigenerazione del Parco, tornato a essere luogo di pratica sportiva con il recupero degli impianti per il tennis e per il basket e con l’aggiunta dello skatepark».

Il progetto si inserisce in un più ampio intervento di riqualificazione urbana che ha trasformato il Parco in un vero e proprio polmone verde cittadino. Le opere hanno incluso la bonifica dell’area infestata dalla processionaria, il miglioramento delle aree picnic e la valorizzazione della flora e della fauna locali. «L’obiettivo è restituirlo alla città come spazio ideale di comunità e salute per i giovani, gli adulti, gli anziani e le famiglie», ha aggiunto Succurro, sottolineando che i lavori saranno completati definitivamente a breve.