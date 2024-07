San Giovanni in Fiore, al via il programma “Estate forense 2024”

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Dal 29 luglio sino alla fine del prossimo settembre, a San Giovanni in Fiore si terrà “Estate florense 2024”, il programma comunale di intrattenimenti pubblici, curato dalla sindaca Rosaria Succurro con il dichiarato obiettivo di «offrire alla comunità locale e agli emigrati il più ampio ventaglio di proposte di cultura, arte, spettacolo e divertimento per ogni età e gusto, quindi anche di aumentare l’interesse turistico verso la città, il suo centro storico e i villaggi della Sila Grande ricadenti nel territorio sangiovannese». «Quest’anno – spiega Succurro, peraltro esperta di marketing territoriale e turismo delle radici – abbiamo voluto migliorare il programma, sia per la quantità che per la qualità delle iniziative, coniugando l’esigenza di valorizzare il centro storico e l’Abbazia florense, anche con convegni sul rapporto tra Kandinskij e Gioacchino da Fiore, con quella di promozione dei luoghi e dei villaggi silani: da Lorica a Serrisi e Germano (Jarmänu), da Fantino ad Acquafredda».

«Secondo i dati, San Giovanni in Fiore – ricorda la sindaca – è il Comune calabrese più legato alla storia dell’emigrazione, perciò non potevamo non prevedere la Festa dell’emigrante e altri appuntamenti centrati sulla tradizione enogastronomica locale e sulla vita di un tempo nell’area silana. Dalle mostre di pittura di Vincenzo Squillacioti e Giancarlo Siniscalchi alla mostra fotografica di Emilio Arnone, avremo eventi, come “Bosco vivo”, basati sull’identità montana, la “Fiera dell’agricoltura” e poi la “Fiera tradizionale”, concerti di classica, di jazz e, a parte, uno dei “Neri per caso” e un altro di Paolo Belli. Ancora, avremo sagre di rilievo, cinema all’aperto, l’“Infiorata” nel rione antico Cugnäle, serate con dj e altre in cui verranno reinterpretati brani di Battiato, Jovanotti e Pooh, arte di strada con musica e teatro, la Gara dei carri in località Jarmänu, la Festa della fontana ad Acquafredda, la “Festa della birra”, la “Festa di San Giuvanniellu” e la “Festa della Pro loco”, una selezione di “Miss Italia” e lo storico concorso di “Miss Pacchiana”.

Inoltre, in città vedremo una particolare serata interculturale con musica ecuadoriana e senegalese, la “Giornata nazionale delle auto d’epoca”, balli in piazza, le vecchie glorie del calcio nel “Memorial Aiello-Bitonti”, stand gastronomici, animazioni e laboratori per bambini, il Centro estivo comunale alla sua quarta edizione, balli all’aperto sotto le stelle e una tappa dell’evento speciale “Favurìti”, con l’imprenditore antimafia Nino De Masi e il cantautore Peppe Voltarelli, fra l’altro più volte vincitore della “Targa Tenco”». «“Estate florense 2024” si basa su storia, tradizione, bellezze, profumi, sapori, richiamo turistico, orgoglio identitario e innovazione, per lanciare un messaggio – conclude la sindaca Succurro – potente: si può cambiare e vincere partendo dalle proprie risorse, che non vanno mai sottovalutate né perdute».

Estate Florense 2024 – programma completo

dal 29 luglio al 5 agosto

Cortile Scuola Dante Alighieri

“HAPPY DAYS ON THE BEACH”

Sport-musicala e intrattenimento per grandi e piccini

giovedì 1 agosto

ore 10.30 Isola pedonale – via Roma

Avvio Centri estivi

ore 17.00

Inaugurazione Cunicoli

Segreti sotterranei di San Giovanni in Fiore

ore 17.30 Villa comunale

Festa giocosa a cura associazione Fiori Florensi APS

venerdì 2 agosto

Piazza Fontanella

Suoni e Sapori della tradizione a cura dell’associazione Jure Vetere

ore 11.00-14.00

Stand gastronomici con zampognari di Laino con suoni tradizionali

ore 17.00 – 19:00

Intrattenimento musicale con Roberto Bozzo

ore 19.00- 22.00

Intrattenimento musicale con i Bacco Band

ore 22.00 – 00.00

DEEJAY Micky Tomeo accompagnato dal vocalist Greg Voice

ore 18.30 Cafè del Inglès

Tour Aperol sprizz*

ore 20.00 Villa Comunale

Festa dell’Emigrante con Mario e Katy

ore 23.30 Casello 65

DM Lounge Bar CASELLO 65 Presentano MOONLESS NIGHT Special Guest TONY AMATORE *

sabato 3 agosto

dalle ore 17.00 isola pedonale via Roma

Il Circo dei Fiori a cura di Fiori Florensi APS #gioco #arte #natura

a seguire

Dejavu JR e Frankie Simonetta

ore 20.00 Villa Comunale

Totò Marino

domenica 4 agosto

ore 15.30 via Gramsci

Gara dei carri XVII edizione

lunedì 5 agosto

ore 16.00 Stadio Valentino Mazzola

21’ Memorial Bitonti-Aiello

ore 21.30 Largo Peppino Impastato – isola pedonale

Favuriti

con Nino De Masi e Peppe Voltarelli

martedì 6 agosto

ore 17.30 Villa Comunale

Hawaiian party – laboratori creativi a cura di Hakuna Matata

ore 17.30 Teatro all’aperto Abbazia Florense

Festa della Proloco

ore 21.30 isola pedonale via Roma

NERI PER CASO in concerto

mercoledì 7 agosto

dalle ore 15.30 alle ore 20.30 Piazza Cinque Angeli

Castelletti in Festa

Animazione, gonfiabili e tanto divertimento

ore 21.00 Piazza Cinque Angeli

Castelletti in Danza

Gala’ di Danza e Ballo

Special Guest Daniele Rommelli insieme al suo corpo di ballo, direttamente dalla scuola di amici di Maria de Filippi

giovedì 8 agosto

ore 17.30 Piazza Cinque Angeli / Castelletto

Calcio alla tedesca e calcio tennis con la squadra d calcio Stelle Azzurre

ore 20.30

Borgo Fantino

Festa di San Giuvannellu

ore 21.00

Sagrato Chiesa San Domenico

Estate Florense all’Olivaro

ore 21.30 via Roma

Musicanten Franco Battiato tribute band

a cura di AMI Associazione Massimiliano Iaquinta Concert 10’ edizione

venerdì 9 agosto

ore 17.30 Villa Comunale

Laboratori creativi a cura di Hakuna Matata

ore 19.00 Abbazia Florense

Da Puccini a Morricone

Orchestra di Fiati di Laureana di Borrello – Maurizio Managò direttore d’orchestra

ore 21.00 Palazzo De Marco

Mostra convegno

Età dello Spirito e profetismo gioachimita nella evoluzione pittorica e nella formazione culturale di Wassily Kandinskij

ore 22.30 piazza Abate la Serata dell’Abballu a cura di Associazione culturale Magarie

sabato 10 agosto

NOTTE BIANCA

Forever young party

domenica 11 agosto

ore 17.00 isola pedonale via Roma

Magicando in festa con MAGA VIVÌ

Bolle di sapone, coniglietto magico, danza aerea, magia comica e grandi illusioni magiche.

ore 21.30 Sagrato Abbazia Florense

Rassegna JAZZAMORE

URBAN TRIO

con GUY SHOTTON Hammond – dino PLASMATI guitar – ale NAPOLITANO drum – Martin JACOBSEN sax

ore 21.30 Chiostro Chiesa Padri Cappuccini

Concerto di pianoforte a cura del maestro Gottardo Iaquinta

ore 21.30 isola pedonale Via Roma

Caleidoscopio musicale

note interculturali

lunedì 12 agosto

ore 17.30 Villa Comunale

Summer Fest a cura di Hakuna Matata

ore 21.30 isola pedonale – via Roma

JOVABAND Tributo a Jovanotti

martedì 13 agosto

dalle ore 19.00 isola pedonale via Roma

Sagra del Tonno Callipo

ore 21.30 Sagrato Abbazia Florense

Rassegna JAZZAMORE

ILEANA MOTTOLA QUARTET

con JOEL HOLMES piano – ileana MOTTOLA voce – ALe D’anna Drum –

Giuseppe Venezia ac bass

venerdì 16 agosto

ore 21.30 Villetta via f.lli Vivaldi

Festa della Birra / caffè Pulice

sabato 17 agosto

ore 19.00 Centro Sportivo Lorica

Jazz Message Sings Brazil

Ensamble Jazz con Serena Lionetto canto – Giacinto Maiorca batteria – Francesco Di Lieto pianoforte – Mimmo De Paola contrabbasso

ore 20.00 Borgo Acquafredda

Festa della Fontana

ore 21.30 isola pedonale

Miss Italia

Tra storia e tradizioni..alla scoperta di una Calabria straordinaria

domenica 18 agosto

dalle ore 21.00 Centro storico

INCONTRARTE

Arte di strada, Musica, Teatro

lunedì 19 agosto

dalle ore 10.00 Stadio Valentino Mazzola

Tornei di calcio varie categorie

con la squadra di calcio Stelle Azzurre

ore 21.30 Biblioteca Comunale

“CINEMA IN TERRAZZA” 📽️🎬

Rassegna cinematografica

a cura di Emilio Arnone

CINEMA E ARTE: la vita degli artisti 🎨

– Loving Vincent

Dorota Kobiela, Hugh Welchman, 2017

martedì 20 agosto

ore 21.30

PAOLO BELLI Big Band Summer Tour 2024

ore 21.30 Biblioteca Comunale

Cinema sotto le stelle 3 serate

Summer School

“CINEMA IN TERRAZZA” 📽️🎬

Rassegna cinematografica

a cura di Emilio Arnone

CINEMA E ARTE: la vita degli artisti 🎨

– Big eyes

Tim Burton, 2014

mercoledì 21 agosto

ore 22.30 Teatro all’aperto Abbazia Florense

Silent Party

giovedì 22 agosto

ore 19.00 Abbazia Florense

Evocaciones

Duo Martina Biondi violoncello – Pietro Locatto chitarra

ore 21.30 Sagrato Abbazia Florense

Rassegna JAZZAMORE

ELISA BROWN QUARTET

con ELISA BROWN voce – PAOLO CHIAIA piano – TONINO CHIODO bass – MAURIZIO MIRABELLI drum

ore 21.30 Biblioteca Comunale

“CINEMA IN TERRAZZA” 📽️🎬

Rassegna cinematografica

a cura di Emilio Arnone

CINEMA E ARTE: la vita degli artisti 🎨

– La ragazza con l’orecchino di perla

Peter Webber, 2003

venerdì 23 agosto

ore 17.30 Sala Marra Abbazia Florense

5’ Concorso Fotografico Nazionale Città di San Giovanni in Fiore

Premiazione e inaugurazione mostra fotografica a cura dell’Associazione Fotografica Florense

ore 21.30 Piazza Cinque Angeli / Castelletto

Opera Prima POOH Cover Band

sabato 24 agosto

ore 21.00 Abbazia Florense – Teatro all’aperto

Pacchiana: la Regina della Sila

Miss Pacchiana 2024

domenica 25 agosto

dalle ore 8.00 Partenza da Località Nocelle di Lorica

X’ Cammino sui luoghi di , da Fiore

inaugurazione della Croce gioachimita sulla Vetta dei due laghi

dalle ore 16.00 Località Germano

3’ Gara dei Carri a cura di ACSI

ore 21.30 Teatro all’aperto Abbazia Florense

DANILO MONTENEGRO Festival

lunedì 26 – martedì 27 – mercoledì 28 agosto

Località Palla Palla

Fiera tradizionale di San Giovanni in Fiore

mercoledì 28 agosto

ore 21.00 Sagrato Abbazia Florense

Proiezione Film Askós di Antonio Martino

giovedì 29 agosto

dalle ore 9.00 via Cognale

San Giovanni InFIORATA

ore 19.00

S. Messa a seguire processione per il rientro di San Giovanni dalla chiesa Madre in Abbazia per via Cognale

a seguire musica e intrattenimento

dalle ore 20.00 isola pedonale via Roma

Sagra del Tartufo di Pizzo

venerdì 30 agosto

ore 19.00 Abbazia Florense

Echi Divini

Ensemble vocale Ars Cantus Mensurabilis con Maria Mishurina soprano – Maria Chiara Maiolino soprano – Federica Greco contralto – Daniele Croce tenore – Santo Luca Sposato tenore – Giuseppe Marcadoro baritono/basso

sabato 7 settembre

dalle ore 16.30 Anfiteatro Florense

BoscoVivo

Expo-Fiera dell’agricoltura

a seguire Concerto

domenica 8 settembre

dalle ore 10.00 Anfiteatro Florense

BoscoVivo

Expo-Fiera dell’agricoltura

dalle ore 16.30 Anfiteatro Florense

BoscoVivo

Torneo dei boscaioli

a seguire Concerto

ore 18.00 Abbazia Florense

Concerto per violino e orchestra dell’Orchestra “O. Stillo” diretto dal M. Fernando Romano

29 settembre

Giornata Nazionale dell’auto d’epoca

Mostre

1 – 12 agosto Sala Marra – Museo demologico

INVITO AL VIAGGIO 2

Mostra di Pittura di Vincenzo Squillacioti

13 – 21 agosto Sala Marra – Museo demologico

Esposizione sculture in legno del Maestro Pietro Spina

12 – 31 agosto Biblioteca Comunale

Fotografie rubate al telefono / Frammenti di memorie

Mostra fotografica a cura di Emilio Arnone

2 – 15 settembre Museo Demologico

VIBRAZIONI

Mostra di pittura di Giancarlo Siniscalchi

Dal 7 all’11 agosto Località Serrisi

Magarie Sonore – Residenza artistica “suoni canti balli cucina della tradizione locale” a cura dell’associazione culturale Magarie