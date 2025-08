“Estate Florense 2025” a San Giovanni in Fiore: due mesi con oltre 100 eventi unici nel cuore della Sila

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Tutto pronto per “Estate Florense 2025”, il cartellone promosso dal Comune di San Giovanni in Fiore che con oltre 100 eventi tra concerti, teatro, mostre, laboratori, sport e gastronomia punta ad animare da luglio a settembre il centro urbano e Lorica (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO).

“Punto di forza del programma -fa sapere il Comune – è l’equilibrio tra tradizione e contemporaneità, con nomi di richiamo nazionale e spazio alle eccellenze locali”. Un’estate “in grado di coniugare le energie di un’intera comunità, di valorizzare i nostri talenti, i nostri luoghi, le relazioni culturali e il turismo” ha spiegato la sindaca Rosaria Succurro sottolineando che “San Giovanni in Fiore e Lorica diventano, ancora una volta, un grande palcoscenico di bellezza e partecipazione, dove la cultura è parte viva dello sviluppo locale e dell’identità dei nostri territori. Siamo nel cuore della Sila, in un territorio che racchiude un patrimonio ambientale e storico straordinario. Con Estate Florense 2025, offriamo perciò esperienze autentiche e inclusive e miglioriamo l’attrattività e la qualità – ha concluso – della nostra accoglienza”.

Gli appuntamenti più attesi di Estate Florense 2025″

Tra gli appuntamenti più attesi dell’Estate Florense 2025 spiccano il concerto della Bandabardò (20 agosto), l’esibizione dei Santo California (8 agosto), lo spettacolo della Musicanten-Franco Battiato tribute band (18 agosto), il live dei Sabatum Quartet (19 agosto) e l’energia rock di Heroes and Monsters, supergruppo con Todd Kerns, Will Hunt e Stef Burns (6 agosto). A Silvia Salemi il compito di accendere il palco di via Roma il 4 agosto, mentre il 12 agosto sarà la volta della band Imama con Cristian Bitonti, nel concerto per il 38° anniversario dello storico bar Arnold’s.

Eventi per famiglie e bambini

Numerosi gli eventi per famiglie e bambini: i laboratori “Hakuna Matata”, il “Circo dei Fiori”, gli spettacoli di magia e burattini, la “Notte Bianca” con Taranta Disco Dance del 10 agosto. In quella stessa serata, alle ore 21.30 nella centralissima via Roma, è previsto un momento di confronto pubblico molto atteso: l’intervista alla sindaca Rosaria Succurro, che risponderà alle domande dei giornalisti illustrando i risultati dell’amministrazione comunale e i progetti in corso e futuri. Sarà un’occasione per fare il punto su una stagione di governo caratterizzata da interventi strutturali, investimenti e programmazione continui.

Gli appuntamenti culturali e non solo

Altrettanto ricca l’offerta culturale: mostre come Comics Food e El alma del árbol, residenze artistiche di street art e musica, presentazioni letterarie, rassegne cinematografiche e incontri tematici, come quello su Gioacchino da Fiore. Tra gli eventi simbolici di questa estate, va sottolineata l’inaugurazione, fissata il 5 agosto alle ore 21.30, della nuova veste della storica Abbazia Florense dopo un completo intervento di restauro, consolidamento e valorizzazione.

L’edificio, tra i più importanti del patrimonio religioso e monumentale del Sud Italia, viene impreziosito da un nuovo impianto di illuminazione architettonica, pensato per accentuare la monumentalità e il valore storico-artistico del complesso badiale. Il 7 agosto sarà invece inaugurata la Cittadella dello Sport, esempio di rigenerazione urbanistica di una periferia e polo per la pratica sportiva e agonistica in un’area tradizionalmente utilizzata per gli allenamenti e l’attività fisica.

Non mancano le rievocazioni storiche e le iniziative dedicate agli emigranti, ai prodotti tipici, alle arti di strada, alla danza e alla ceramica. A Lorica, coprotagonista dell’estate silana, si svolgeranno la storica rassegna Sotto i cieli del Parco, i concerti della Stagione concertistica al Park Hotel 108, il campus musicale Suzuki e numerosi eventi immersi nella natura.

PROGRAMMA COMPLETO

sabato 2 agosto

dalle ore 10.00 isola pedonale via Roma

Artigiani in fiera – 1 edizione

“fatto a mano con amore”

ore 18.30 isola pedonale / Largo Peppino Impastato

Sole Nero a San Giovanni in Fiore

Presentazione libro di Tommaso Scicchitano

dalle ore 19.00 isola pedonale / Fly e Pass

Dj set Frankie Simonetta & co.

__________________________

domenica 3 agosto

ore 15.30 via Gramsci

Gara dei carri XVIII edizione

dalle ore 16.00 isola pedonale via Roma

Artigiani in fiera – 1 edizione

“fatto a mano con amore”

dalle ore 19.00 isola pedonale / Fly e Pass

Dj set Frankie Simonetta & co.

ore 21.30 isola pedonale via Roma

SPIRO live band

__________________________

lunedì 4 agosto

ore 16.30 Stadio “Valentino Mazzola”

25’ Memorial A. Bitonti – G. Aiello

dalle ore 17.00 centro storico

Il Circo dei Fiori a cura di Fiori Florensi

dalle ore 18.00 Villa comunale / Divertilandia Bar Village

Laboratori creativi a cura di Hakuna Matata

21.30 isola pedonale via Roma

SILVIA SALEMI

Coralli tour 2025

__________________________

martedì 5 agosto

ore 10.00 Cuschinu

Cuschinu Street Art – Residenza artistica

con Giò Pistone e Nic Alessandrini a cura di Patrizia Pichierri

ore 17.30 Sala Marra – Museo Demologico

Le Terre di Alis: dalla storia al fantasy e dal fantasy alla realtà

Presentazione libro di A.P. Thorfin

ore 18.15 Lorica – Giardino Hotel Park 108

46’ Stagione Concertistica

Jeu d’eau et d’amour

Giuseppe Nova, flauto – Alessandra Targa, arpa

dalle ore 19.00 isola pedonale / Fly e Pass

I Tulipani live band

ore 21.30 Abbazia Florense

Cerimonia di Inaugurazione

Restauro, consolidamento e valorizzazione dell’Abbazia Florense

Luci Bianche e Parata della Compagnia dei Folli

__________________________

dal 6 al 13 agosto – Lorica

Sotto i cieli del Parco – 17’ edizione

Alla scoperta di Stelle e Pianeti del meraviglioso cielo del Parco Nazionale della Sila

__________________________

mercoledì 6 agosto

21.30 isola pedonale via Roma

Rock in Fiore

HEROS AND MONSTERS – Italian Summer 2025

Todd Kerns – Will Hunt – Stef Burns

__________________________

giovedì 7 agosto

ore 18.00 località Saltante

Inaugurazione Cittadella dello Sport

dalle ore 18.00 Villa comunale / Divertilandia Bar Village

Laboratori creativi a cura di Hakuna Matata

ore 21.30 isola pedonale via Roma

Martin Craig e Elisa Brown

Alterazioni Festival

__________________________

venerdì 8 agosto

ore 17.30 Biblioteca Comunale – km Palazzo De Marco

Presentazione libro “Il Cardinale Fabrizio Ruffo e la straordinaria avventura del 1799” del Prof. Giuseppe Caridi a cura di Club per l’Unesco di San Giovanni in Fiore

ore 18.00 Sagrato Chiesa San Domenico

S. Messa Festa San Domenico

dalle ore 19.00 isola pedonale / Fly e Pass

Eliseo e la sua band

ore 21.30 Piazza 5 angeli – Castelletto

I SANTO CALIFORNIA

Tour 2025

__________________________

sabato 9 agosto

ore 15.00 piazza Abate Gioacchino

Torneo di scacchi a cura del Rotary Club Sila – Jure Vetere

dalle ore 15.30 alle ore 20.30 Piazza Cinque Angeli

Castelletti in Festa

Animazione, gonfiabili e tanto divertimento

ore 18.15 Lorica – Giardino Hotel Park 108

46’ Stagione Concertistica

Sursum cordae / Trio Zenit

Massimo Testa, violino – Cristiano della Corte, violoncello – Vincenzo Caiafa, chitarra

dalle ore 19.00 isola pedonale / Fly e Pass

Tributo Litfiba live band

ore 20.00 Villa comunale

Totó Marino

ore 21.00 Piazza Cinque Angeli

Castelletti in Danza

Gala’ di Danza, Ballo e Canto

ore 22.00 piazza Abate Gioacchino

Serata dell’Abballu a cura di Associazione culturale Magarie

__________________________

domenica 10 agosto

dalle ore 8.00 Partenza da Località Nocelle di Lorica

XI’ Cammino sui luoghi di Gioacchino da Fiore

dalle ore 17.00 isola pedonale / Fly Pass

dj set

ore 18.00 Cuschinu

Cuschinu Street Art – Residenza artistica

Inaugurazione murales di Giò Pistone e Nic Alessandrini

ore 21.30 isola pedonale / largo Peppino Impastato

Intervista al sindaco Rosaria Succurro

ore 22.30 isola pedonale via Roma

NOTTE BIANCA

Taranta Disco Dance

a seguire dj set

__________________________

lunedì 11 agosto

dalle ore 18.00 Villa comunale / Divertilandia Bar Village

Laboratori creativi a cura di Hakuna Matata

dalle ore 18.00 Teatro all’aperto Abbazia Florense

Pic Nic Elettrico

Musica e intrattenimento

ore 21.30 isola pedonale via Roma

Caleidoscopio musicale

Note interculturali – 2 edizioni

__________________________

martedì 12 agosto

dalle ore 9.00 Cuturelle Avventura Park

Animazione e giochi in giardino

dalle ore 17.00 Cuturelle Avventura Park

dj set

dalle ore 19.00 isola pedonale / Fly e Pass

Bacco Band

dalle ore 19.00 via Roma / Bar Arnold’s

38° Compleanno Bar Arnold’s

IMAMA Band Concerto live feat. Cristian Bitonti

a seguire dj set con Capostazione dejavu-jr & Jhonny Fontana

ore 21.00 Abbazia Florense – Teatro all’aperto

Pacchiana: la Regina della Sila

Miss Pacchiana 2025

__________________________

mercoledì 13 agosto

ore 20.00 isola pedonale via Roma

Sagra del Tonno e del Tartufo Gelato di Pizzo di Callipo

ore 21.30 Magazzini Badiali / Abbazia florense

Rassegna cinematografica CINEMA E GIOVANI a cura di Emilio Arnone

Sguardi, ribellioni e desideri della nuova generazione

ore 21.30 isola pedonale via Roma

Se m’innamoro live band

Cover Ricchi e Poveri

__________________________

giovedì 14 agosto

dalle ore 19.00 isola pedonale / Fly e Pass

dj set Frankie Simonetta

__________________________

venerdì 15 agosto

FERRAGOSTO

__________________________

sabato 16 agosto

dalle ore 21.00 Centro storico

INCONTRARTE

Arte di strada, Musica, Teatro

__________________________

domenica 17 agosto

ore 17.00 Largo Peppino Impastato

UN GIORNO DA CERAMISTA: dall’argilla al cuore. Crea, senti, vivi.

Laboratorio di ceramica a cura degli scultori Franco Nicotera e Francesco Candido

dalle ore 17.00 isola pedonale via Roma

Sapori di Calabria

Degustazione di vini e prodotti tipici del territorio

dalle ore 21.00 Centro storico

INCONTRARTE

Arte di strada, Musica, Teatro

__________________________

lunedì 18- martedì 19 – mercoledì 20 agosto

Località Pirainella

1’ Sila Hoops / Torneo di Basket 3vs3

__________________________

lunedì 18 agosto

ore 17.30 Isola pedonale via Roma

“Zampalesta u cane tempesta” a cura di Angelo Gallo Teatro – Teatro della Libellula

ore 18.00 Abbazia Florense

EDEN DUO in concerto

Lucantonio Perri – sax / Gianbattista Bonasso – pianoforte

a cura di Music Academy in Fiore

dalle ore 20.00 isola pedonale via Roma

Sagra del tartufo gelato di Pizzo a cura dell’associazione Mediterraneum

ore 21.30 via Roma

Musicanten Franco Battiato tribute band

a cura di AMI Associazione Massimiliano Iaquinta Concert 11’ edizione

__________________________

martedì 19 agosto

dalle ore 9.00 Cittadella dello Sport

Festa dello sport

ore 21.30 isola pedonale via Roma

SABATUM QUARTET

XX anni di musica – Tour 2025

__________________________

mercoledì 20 agosto

dalle ore 18.00 Villa comunale / Divertilandia Bar Village

Laboratori creativi a cura di Hakuna Matata

ore 21.30 isola pedonale via Roma

BANDABARDÓ

Fandango Summer Tour 2025

__________________________

giovedì 21 agosto

ore 17.30 isola pedonale via Roma

Pomeriggio magico con le grandi illusioni, la magia comica, bubble house, palloncini e bolle di sapone a cura di Eventur

ore 21.30 Teatro all’aperto Abbazia Florense

DANILO MONTENEGRO Festival – 3 edizione

__________________________

venerdì 22 – sabato 23 agosto

Sagrato Abbazia Florense

Sila Film Festival

__________________________

venerdì 22 agosto

ore 17.30 isola pedonale via Roma

Pomeriggio fiabesco con teatro dei burattini, coniglietto magico, trucca bimbi a cura di Eventur

ore 21.00 Chiesa Madre

Classiche forme, violino e pianoforte

a cura di Accademia musicale città di Gioacchino APS

21.30 La Fontanella

The Summer Party la Fontanella

__________________________

sabato 23 agosto

dalle ore 19.00 isola pedonale / Fly e Pass

Vincenzo Bova live band

ore 20.30 Borgo Acquafredda

Festa della Fontana – V edizione

__________________________

domenica 24 agosto

dalle ore 10.00 Centro storico

LE TERRE DI ALIS Live Experience

Il Fantasy da vivere nel cuore della Sila

ore 18.15 Lorica – Giardino Hotel Park 108

46’ Stagione Concertistica

Napulammore / Canti e Cunti dal ‘600 al ‘900

Rino Amato, narrazione – Antonietta Zampetta, canto – Paolo Luciani, pianoforte

ore 21.00 Località Serrisi

Note di musica

__________________________

lunedì 25 agosto

ore 17.00 Magazzini badiali

JUAN TRINIDAD: El alma del árbol

Inaugurazione mostra con la curatrice a cura di Emilio Arnone

ore 18.00 Isola pedonale via Roma

Sagra del tartufo artigianale di Pizzo

ore 21.30 isola pedonale via Roma

Calabria nella memoria

Spettacolo del Gruppo Folkloristico di Castrovillari

ore 21.30 Sagrato Abbazia Florense

Coloriamo il centro storico – SILENT PARTY

__________________________

26 – 27 – 28 agosto

Località Palla Palla

Fiera tradizionale di San Giovanni in Fiore

__________________________

martedì 26 agosto

ore 19.00 – 21.30 località Palla Palla

Bacco Band alla Fera

ore 21.30 Magazzini Badiali / Abbazia florense

Rassegna cinematografica CINEMA E GIOVANI a cura di Emilio Arnone

Sguardi, ribellioni e desideri della nuova generazione

__________________________

mercoledì 27 agosto

ore 21.30 Magazzini Badiali / Abbazia florense

Rassegna cinematografica CINEMA E GIOVANI a cura di Emilio Arnone

Sguardi, ribellioni e desideri della nuova generazione

ore 21.30 Via XXV aprile

NostalgiaMania

Lo show dei grandi successi

__________________________

giovedì 28 agosto

ore 19.00 Lorica – giardino hotel Park 108

Recital pianistico di Gianbattista Bonasso

a cura di Music Academy in Fiore

ore 21.30 isola pedonale via Roma

DALEN in concerto

__________________________

venerdì 29 agosto

ore 19.00 Chiesa Madre

Santa Messa a seguire processione per il rientro di San Giovanni dalla Chiesa Madre in Abbazia per via Cognale

ore 19.00 Lorica – giardino hotel Park 108

EDEN DUO in concerto

Lucantonio Perri – sax / Gianbattista Bonasso – pianoforte

a cura di Music Academy in Fiore

ore 21.30 isola pedonale via Roma

Modándo

Tribute Band Modá

__________________________

sabato 30 agosto

ore 19.00 Lorica – giardino hotel Park 108

Concerto dei solisti del Campus Sila

a cura di Music Academy in Fiore

dalle ore 16.30 partenza da Camigliatello

Sul cammino dell’Abate Gioacchino da Fiore

ore 16.30 Partenza con Il Treno della Sila da Camigliatello e arrivo a San Nicola

ore 18.00 San Giovanni in Fiore rievocazione storica e visita Abbazia Florense

__________________________

sabato 30 – domenica 31 agosto

isola pedonale via Roma

Festa della Pizza

domenica 31 agosto

dalle ore 15.00 Villaggio Germano

Gara dei Carri

dalle ore 17.30 Centro storico – Abbazia Florense

“Nel cuore antico Florense, una sfida d’orientamento”

Evento interregionale Sprint di ORIENTEERING – 1’ Trofeo Estate Florense

Campionato Regionale FISO Calabria

ore 19.00 Lorica – giardino hotel Park 108

Concerto degli alunni del Campus Sila

a cura di Music Academy in Fiore

__________________________

martedì 2 settembre

ore 18.30 Largo Peppino Impastato – isola pedonale

Equitazione e dipendenze

Incontro confronto e a seguire Premiazione Campionato interregionale Calabria Basilicata

__________________________

mercoledì 3 settembre

ore 17.00 Sala Marra / Abbazia Florense

COMICS FOOD

Laboratorio di fumetto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

a cura di Cluster e Museo del Fumetto

__________________________

domenica 7 settembre

ore 18.00 Abbazia Florense

“La poetica Mozartiana”

Concerto per violino e orchestra dell’Orchestra “O. Stillo” diretto dal M. Fernando Romano – Solista Yinong Xiao, violino

__________________________

sabato 13 – domenica 14 settembre

isola pedonale via Roma

Festa della birra artigianale a cura di Birra Magia

__________________________

sabato 13 – domenica 14 settembre

Borgo Fantino

Festa di San Giuvanniellu

__________________________

domenica 14 settembre

ore 20.00 Borgo Fantino

Serata musicale

ore 18.00 Abbazia Florense

Classiche forme, quartetto d’archi

a cura di Accademia musicale città di Gioacchino APS

__________________________

#FIERE

1-2-3 agosto isola pedonale via Roma

1 Fiera dell’Artigianato

26 – 27 – 28 agosto Località Palla Palla

Fiera tradizionale di San Giovanni in Fiore

__________________________

#MOSTRE

dal 29 luglio Sala Marra / Abbazia Florense

COMICS FOOD

viaggio in Calabria tra fumetto e cibo

a cura di Cluster e Museo del Fumetto

dal 25 agosto Magazzini badiali / Abbazia Florense

JUAN TRINIDAD: El alma del árbol

a cura di Emilio Arnone

__________________________

#RESIDENZE

Dal 5 al 10 agosto Cuschinu

Cuschinu Street Art – Residenza artistica

con Giò Pistone e Nic Alessandrini a cura di Patrizia Pichierri

Dal 6 al 10 agosto Località Serrisi

Magarie Sonore – Residenza artistica “suoni canti balli cucina della tradizione locale” a cura dell’associazione culturale Magarie

Dal 27 al 31 agosto Lorica

Suzuki Campus Sila – Residenza musicale a cura di Music Academy in Fiore

__________________________

#TORNEI

Dal 31 luglio al 7 agosto Cortile Scuola Dante Alighieri

2’ Happy Days on The Beach

Torneo beach volley / Sport-musica e intrattenimento

Dal 18 al 21 agosto località Pirainella

1’ Sila Hoops

Torneo di Basket 3vs3

dal 6 al 13 agosto Parco della Sila – Lorica

Sotto i cieli del Parco – XVII edizione

Alla scoperta di Stelle e Pianeti del meraviglioso cielo del Parco della Sila

__________________________

#APERTURE

✔️Abbazia Florense

✔️ Mostra Liber Figurarum

✔️ Mostra Fotografica Marra

✔️ Museo della civiltà contadina

✔️ Cunicoli

Aperti tutti i giorni 10.00 – 20.00

per info e prenotazioni +39 389.2147191

email: museodemosgf@gmail.com