SAN GIOVANNI IN FIORE – Il cosiddetto ecomostro di Rovale, villaggio nei pressi di Lorica, località turistica della Sila cosentina, nel comune di San Giovanni in Fiore è stato abbattuto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosaria Succurro. Il fabbricato, era stato costruito in area vincolata, e l’Amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore aveva già vinto al Tar della Calabria contro il proprietario dell’immobile, il quale si era opposto al provvedimento dello stesso ente.

