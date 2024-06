Salvini scrive al sindaco Mazza: ok a 150mila euro per la SP 251 Caloveto-Bocchigliero

CALOVETO (CS) – 150 mila euro per gli interventi inseriti nell’ambito del Fondo Investimenti stradali nei piccoli Comuni. A confermare al Sindaco, attraverso un’apposita missiva, l’esito positivo dell’iter e l’ammissione a finanziamento del progetto di messa in sicurezza dell’arteria è stato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I lavori, in particolare, riguarderanno uno dei collegamenti strategici per il territorio comunale in quanto, attraversando la vasta area agricola delle località Ferrante e Ferrari, unisce contrada Fiumarella con la strada provinciale S.P.n.251 Caloveto- Bocchigliero all’altezza della località Cariti.

L’obiettivo resta, quindi, quello di migliorare le condizioni della strada a servizio dell’intero territorio comunale, elevando il livello di sicurezza dei cittadini e della popolazione che vi orbita, riqualificando e mettendo in sicurezza, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario.

Attraverso questo finanziamento extra-bilancio che va ad aggiungersi agli oltre 6 milioni di euro intercettati ed ottenuti dall’Amministrazione Comunale nel decennio 2014-2024 e che hanno consentito di continuare ad elevare la qualità della vita e migliorare i servizi al cittadino, saranno garantiti interventi puntuali di rifacimento della pavimentazione degradata, la realizzazione di nuova sovrastruttura stradale e la sistemazione del sistema di raccolta delle acque pluviali.