Sagra del fungo a Camigliatello: ecco il programma tra degustazioni, musica e folklore

COSENZA – Ai nastri di partenza la 55esima edizione della Sagra del fungo, da sabato 12 a domenica 13 ottobre. L’evento, tra i più apprezzati in Calabria, vedrà la presenza degli stand sul corso di Camigliatello Silano, l’animazione da strada dedicata al folklore con giocolieri e trampolieri. Novità di quest’anno una serie di concerti di musica nel pomeriggio con artisti di livello nazionale. Come sempre la domenica mattina ci saranno gli show cooking a cura dell’associazione professionale cuochi italiani delegazione Calabria. Non mancherà lo spazio dedicato alla mostra micologica, dove si potranno scoprire tante varietà di funghi presenti sull’altopiano Silano. Quest’anno il primo fine settimana non ci lascia a bocca asciutta con il lancio, sabato 5 e domenica 6 ottobre, di “Aspettando la Sagra del Fungo” con tante attività legate sempre al re del bosco.

Sul corso saranno presenti gli stand dei commercianti e produttori dell’altopiano silano. Tante saranno le occasioni per degustare i prodotti particolari che l’agricoltura ed i produttori silani offrono. Oltre al weekend di sabato 12 a domenica 13 ottobre, la festa continua con l’Autunno in Sila per tutti i fine settimana successivi fini al 3 novembre.

Il fungo porcino verrà preparato da chef e ristoratori silani nei modi più vari. Oltre al classico risotto ai funghi o alle tagliatelle si potranno degustare abbinamenti nuovi e più particolari. E non finisce qui durante la settimana la sagra continua nei ristoranti di Camigliatello, dove si potrà continuare a degustare i piatti a base di funghi, con tanti i menù a tema realizzati per onorare il Re del sottobosco. Confermata l’aria dedica allo street food con molteplici proposte golose situate nell’aria parcheggi parallela al corso.

La manifestazione organizzata dal Comune di Spezzano Sila e la Nuova Proloco di Camigliatello Silano in collaborazione con il Gal Sila. Per restare informati è possibile visitare la pagina Facebook Sagra del Fungo Camigliatello.