Sabato di Pasqua fortunato, concorrente di Amantea vince 200mila euro ad Affari tuoi

- Advertisement -

AMANTEA (CS) – La puntata di “Affari tuoi” del Sabato Santo ha visto come grande protagonista il concorrente della Calabria che ha sbancato la partita con la vincita di 200mila ed ha così festeggiato la Pasqua come meglio non si poteva. A giocare in questo fine settimana prefestivo è stato Emilio, parrucchiere di Campora San Giovanni, Amantea, sul tirreno cosentino, che durante la partita si è fatto affiancare dalla moglie Rosanna.

Una coppia molto affiatata (lei è estetista nel salone del marito) ma il percorso tra i numeri dei pacchi, per loro, è stato altalenante e ad un certo momento, per come si era messa, è sembrato addirittura scoraggiante. Il “dottore” al telefono con Stefano De Martino ha offerto dapprima 25mila euro, poi 30mila ed a seguire, con due Rossi rimasti e tre blu, soltanto 20mila. Ma fino alla fine, dopo aver cambiato il suo pacco iniziale, numero 12, che si è scoperto contenere 20 mila euro, Emilio con grande fiducia ha deciso di proseguire il gioco con il pacco scelto dopo il cambio, il numero 2. Due, come il giorno di nascita del figlio, ha raccontato Emilio, e due come pure il giorno ed il mese in cui si è fidanzato con la moglie, senza dimenticare la data di morte del suo santo protettore San Francesco di Paola, il 2 aprile. In conclusione di partita Emilio si è ritrovato con un pacco blu di soli 50 euro ed un pacco rosso con 200mila euro. Il “dottore” a questo punto gli ha offerto ben 66mila euro e senza indugiare, immediatamente, li ha rifiutati per arrivare fino in fondo sempre con il pacco numero 2 in cui ha creduto fortemente. “Sono un giocatore, ho fede, sono credente, nella vita ho sempre lavorato, a casa ho un tesoro che sono i miei figli quindi ringrazio il dottore e rifiuto l’offerta”, ha risposto Emilio rifiutando con serenità i 66mila euro. E la “fede” nel pacco numero 2 – dal valore evidentemente simbolico e profondo – lo ha premiato davvero. Emilio aveva infatti i 200mila euro ed aprire il pacco è stata una esplosione di gioia. Stefano De Martino ha esultato con la coppia condividendo la loro felicità e chiosando questa incredibile puntata con l’esclamazione “Il bene ha sconfitto il male!”.