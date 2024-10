Rovito, weekend nel segno della sicurezza e della salute con visite ed esami gratuiti

ROVITO (CS) – Rovito dedica un weekend ai propri cittadini nel segno della sicurezza e della salute. Sabato 12 e domenica 13 ottobre si svolgeranno sul territorio due eventi di particolare interesse. Il primo evento, pensato nella formula di assemblea pubblica, avrà come principale obiettivo quello di far conoscere la realtà della Protezione Civile quale “attività messe in campo per tutelare la vita, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni”. In particolare gli argomenti saranno incentrati sul ruolo dei gruppi di volontari comunali, sulla loro utilità, sulla loro organizzazione e su quanto tutto ciò sia importante per la prevenzione e per la gestione delle criticità derivanti dal verificarsi di eventi eccezionali.

Il secondo appuntamento darà la possibilità a tutti i partecipanti di usufruire di visite ed esami specifici a titolo completamente gratuito. Grazie alla collaborazione con associazioni, professionisti di settore ed all’Avas Presila, l’amministrazione ha organizzato uno screening specialistico multidisciplinare che avrà come obiettivo primario sicuramente la prevenzione ma sarà anche valorizzata una corretta informazione su diverse tematiche di carattere sanitario. Importante, per l’amministrazione comunale, è la salvaguardia della propria popolazione ma si ritiene altrettanto importante dare la possibilità, a chi vorrà, di contribuire in modo concreto attraverso la donazione del sangue che sarà coordinato dalla Fidas.

