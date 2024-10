‘Rinascita Mendicino’, nasce una nuova associazione con finalità civiche

MENDICINO (CS) – È nata una nuova associazione con finalità civiche per Mendicino Cs dal nome “Rinascita Mendicino”. Si è costituita ufficialmente giorno 11 ottobre scorso presso la sede della “Bottega degli Hobbies”, sezione di Mendicino. La finalità dell’ associazione è quella di svolgere attività sociale di cittadinanza attiva nel territorio di Mendicino, che purtroppo, lo ricordiamo ha un Comune dissestato dalla precedente amministrazione.

Un gruppo di cittadini, ma aperto a tutti coloro, che ne vorranno far parte, che vuole dare un valido aiuto ed essere un punto di riferimento per quanti abbiano un valore civico e di giustizia, che sia per tutti e non solo per pochi. “Rinascita Mendicino” ha un logo molto significativo, dei rami di ulivo, un bene importante del territorio non sufficientemente valorizzato, la montagna, un bene, che in altri posti rappresenterebbe il principale punto da cui partire per creare lavoro e sempre più dimenticata da tutte le forze politiche e l’ araba fenice, che possa portare un augurio di rinascita e di impegno attivo per tutti i mendicinesi. A diffondere la nota alcuni membri del direttivo in formazione, Luigi Caputo Maurizio Ciurlia Elena Distefano Mirella Viola Antonio Filice Lucia De Cicco.