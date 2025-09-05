HomeProvincia

Regionali: niente rinnovamento. Bruno Bossio, Iacucci, Mazzuca, Lo Polito… i 9 candidati PD a Cosenza – NOMI

Nessun rinnovamento rispetto a quanto aveva anche proposto il capogruppo uscente del PD alla Cittadella regionale, Mimmo Bevacqua che non è tra i candidati. Ecco l'elenco dei possibili nove candidati nella circoscrizione Nord della provincia di Cosenza 

COSENZA – C’è tempo fino a domani alle ore 12:00 per la presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria che si svolgeranno il 5 e il 6 ottobre. Quasi definitiva quella del Pd, che avrebbe avuto il via libera dalla Direzione provinciale e regionale, per quanto riguarda la circoscrizione Nord della provincia di Cosenza.

I nomi? Nessun rinnovamento rispetto a quanto aveva proposto anche il capogruppo uscente del PD alla Cittadella regionale, Mimmo Bevacqua (disposto a fare un passo indietro) e dalla stessa segreteria provinciale del Pd guidata da Matteo Lettieri. Si era parlato di favorire una scelta di novità piuttosto che puntare sui soliti nomi di lungo corso nella composizione delle liste, anche sottoponendo la questione alla direzione provinciale che per questo era stata spostata rispetto alla data prevista.

Alla fine, rispetto ai nomi che circolano da settimane, a non candidarsi è stato proprio Bevacqua dopo che anche Paolo Pappaterra domenica scorsa aveva annunciato sui social la decisione di farsi da parte. Sembrerebbero invece blindati per un posto nel consiglio regionale il Presidente della Giunta comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca, il consigliere regionale uscente Franco Iacucci, l’ex parlamentare Enza Bruno Bossio e il sindaco di Acri Pino Capalbo. Da Castrovillari arrivano le candidature dell’attuale sindaco Domenico Lo Polito e di Francesca Dorato, già vicensindaco e consigliera comunale. In corsa anche il presidente del consiglio comunale di San Lucido Catia Filippo, la consigliera provinciale e presidente del consiglio comunale di Corigliano Rossano Rosellina Madeo e l’ex sindaca di Roseto Capo Spulico Rossana Mazzia.

