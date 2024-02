«Protestiamo per il tuo futuro»: gli agricoltori paralizzano anche Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – “L’Ue ha ucciso gli agricoltori”. Sono alcune delle scritte sugli striscione che campeggiano sui trattori in corteo da questa mattina a Castrovillari. La protesta, che va avanti ormai da più di 10 giorni, non si arresta nel cosentino e oggi paralizza anche il centro urbano ai piedi del Pollino. “Questa lotta la facciamo anche per il tuo futuro, ci scusiamo per il disagio”, si legge da un’altra parte. Gli imprenditori del settore non ci stanno più e non arretrano di un passo da quelle che sono richieste leggittime. Preservare e tutelare il made in Italy è la parola d’ordine, per dare battaglia al commercio di grano estero che si presenta in Italia sotto mentite spoglie, sugli scaffali che pubblicizzano brand italiani. “Mangiamo pesticidi, ecco perché protestiamo”, è lo sfogo che abbiamo raccolto ieri da un’azienda agricola delle Serre Cosentine.

“No alle farine di grillo, No alle speculazione, No ai contributi per i campi incolti, No all’aumento di gasolio, No carni di laboratori”: sono diversi i motivi che spingono i manifestanti contro le politiche che l’Unione Europea impone ormai da troppo tempo.