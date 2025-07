Pietrafitta punta sul turismo esperienziale, il Borgo si trasforma in Albergo Diffuso

- Advertisement -

PIETRAFITTA – Un paese che diventa accoglienza, attraverso l’Albergo Diffuso, un modello di ospitalità che negli ultimi anni sta conquistando turisti in cerca di esperienze autentiche ed esclusive. Anche il Comune di Pietrafitta, piccolo comune della Presila cosentina, ha avviato un progetto per la creazione di un Albergo Diffuso.

Un’idea ambiziosa, che è pronta a cambiare il volto di Pietrafitta. Il piccolo comune presilano si prepara a realizzare una serie di interventi mirati alla riqualificazione del centro storico e alla creazione di un’offerta turistica integrata, capace di valorizzare le risorse culturali, storiche e paesaggistiche del territorio, promuovendo forme di ospitalità sostenibili e diffuse.

“Con questo progetto – afferma il sindaco Antonio Muto – vogliamo restituire anima e funzione a edifici storici che fanno parte della storia di Pietrafitta. L’Albergo Diffuso non è solo un’infrastruttura turistica, ma un vero e proprio modello di sviluppo per i piccoli borghi come il nostro, capace di creare economia e, al tempo stesso, di preservare la nostra identità. Vogliamo che Pietrafitta diventi un luogo in cui il visitatore non si sente ospite, ma parte della comunità. Il nostro obiettivo è quello di innescare un circolo virtuoso che porti nuove opportunità per i giovani, per le attività locali e per il territorio nel suo insieme”.

Il progetto ha interessato due edifici simbolo del paese, l’ex Casa Comunale e una porzione del Convento dei Frati Minori di Pietrafitta, legato alla figura di Sant’Antonio da Padova. I lavori hanno riguardato la ristrutturazione edilizia e impiantistica degli immobili, con interventi di consolidamento strutturale, efficientamento energetico, compresa l’installazione di un impianto fotovoltaico da 10 kW, con una ridistribuzione degli spazi interni per accogliere nuovi posti letto destinati a turisti e pellegrini.