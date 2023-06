Percolato nel fiume, sequestrata la discarica di Scala Coeli. Bieco avvia un’indagine interna

SCALA COELI (CS) – La Procura della Repubblica di Castrovillari ha disposto il sequestro dell’impianto di Scala Coeli a causa della rottura di un tubo che ha provocato lo sversamento di un ingente quantitativo di percolato di discarica nel Torrente Patia/Cacciadebiti, affluente del Fiume Nicà, compromettendone le acque.

La società Bieco dichiara di essere disponibile a collaborare “con le autorità competenti per una soluzione rapida ed efficace e si impegna a fornire una risposta tempestiva e risolutiva in merito a quanto verificatosi stamane presso l’impianto di Scala Coeli. L’azienda ha avviato un’indagine interna per identificare le cause tecniche dell’accaduto, con l’obiettivo di accertare eventuali responsabilità e collaborare pienamente con le autorità competenti durante l’indagine condotta dalla procura della Repubblica.

Sin dai primi istanti, Bieco S.r.l. ha informato le autorità competenti, dimostrando un’immediata e pronta reazione all’evento. L’azienda – prosegue la nota – ha messo a disposizione uomini, mezzi, aziende collaboratrici e attrezzature specializzate per risolvere prontamente la situazione.

È importante sottolineare che l’impianto di Scala Coeli è attualmente completamente sicuro e tutte le misure necessarie sono state adottate per evitare possibili danni ambientali. Bieco S.r.l., ha attivato tutte le iniziative possibili per preservare l’ecosistema locale e garantire la massima sicurezza dell’area interessata.

La società non esclude alcuna ipotesi riguardo l’evento, compreso un possibile atto di sabotaggio. Pertanto, Bieco S.r.l. si impegna a continuare a collaborare pienamente con le autorità investigative e adottare le azioni necessarie per prevenire futuri episodi simili.

La Bieco desidera rassicurare la comunità e le parti interessate che l’azienda è fortemente impegnata nel rispetto dell’ambiente e nell’adempimento di tutte le normative vigenti. La sicurezza dei suoi impianti – conclude l’azienda – e la tutela dell’ecosistema sono priorità assolute per Bieco S.r.l., e continueranno a essere garantite attraverso un costante monitoraggio e l’implementazione di misure preventive adeguate. La società si impegna a mantenere il pubblico informato sull’evolversi della situazione e a fornire ulteriori aggiornamenti non appena disponibili”.