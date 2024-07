ACRI (CS) – Attimi di paura ad Acri per uno spaventoso incendio che è divampato nelle vicinanze di una concessionaria “Auto Gradrem, in Via Alessandro Fleming. Diverse le vetture in fiamme nel piazzale. Fumo nero e denso. Aria irrespirabile nel centro della cittadina. Diverse le abitazione minacciate dalle fiamme.

L’invito è quello di non transitare nella zona e di rimuovere le auto in sosta. Sul posto stanno intervenendo due squadre dei vigili del fuoco.

(In aggiornamento)