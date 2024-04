Paura a Diamante, multato per sosta vietata: ausiliare del traffico aggredito con un’accetta

DIAMANTE (CS) – Un ausiliario del traffico di Diamante è stato aggredito verbalmente e minacciato con un’accetta da un’automobilista che era stato multato pochi istanti prima per aver parcheggiato in divieto di sosta. L’uomo si è recato a pagare la contravvenzione e in seguito si è messo sulle tracce dell’ausiliario.

Una volta trovato ha iniziato a inveire nei suoi confronti. Poi, è tornato alla sua automobile e dal bagagliaio ha estratto un’accetta con la quale ha iniziato a minacciare il pubblico ufficiale che, preso dal panico, ha iniziato ad allontanarsi. Nel farlo però è caduto a terra, ferendosi a un braccio.

«Volevo ringraziare e tranquillizzare tutti gli amici per la solidarietà dimostratami, – scrive da un lettino di ospedale, ancora visibilmente acciaccato e sotto choc la vittima – per la vile aggressione subita questa mattina nell’esercizio delle mie funzioni, in qualità di pubblico ufficiale. Al momento sono ancora in ospedale, e mi sto riprendendo. Per il resto non posso commentare, dico solo che la giustizia farà il suo corso e la mia grande fiducia nelle Istituzioni mi impone di credere che per quanto successo verrà accertata ogni responsabilità. Ringrazio Dio per essere qui oggi, insieme a voi, a raccontarlo. Vi voglio bene e grazie ancora a chi mi è stato vicino. Affinché fatti del genere non avvengano!».