Paola, ok alla riqualificazione degli spazi esterni di Rione Colonne: ecco il progetto

PAOLA (CS) – Si intensifica l’attività progettuale dell’Amministrazione comunale della Nuova Era. In questa settimana è stato approvato, grazie al lavoro dell’ufficio tecnico comunale guidato dall’Ing. Fabio Pavone, il progetto esecutivo relativo alla “Riqualificazione urbana attraverso interventi di risistemazione spazi esterni di Rione Colonne e in loc. Sottopromintesta del Comune di Paola” per favorire l’aggregazione e la socializzazione finanziato nell’ambito dell’intervento di cui al Fondo per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza di cui all’articolo 1, commi dal 51 al 58 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e successive modificazioni introdotte dall’articolo 1, comma 10-septies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’articolo 1, comma 415 per l’importo complessivo di € 2.131.213,34.

Riqualificazione urbana: il progetto

Il progetto, redatto dallo studio di ingegneria Construingegneria Studio Ass, riguarda la riqualificazione sia funzionale che paesaggistica degli spazi esterni sia in località Sottopromintesta che del Rione Colonne due periferie interconnesse dalla via importante e storica della città di Rione Colonne che attualmente si presentano in stato di abbandono con conseguenti problemi di qualità della vita legati alla scarsa presenza di spazi aggregativi, verde, parcheggi, illuminazione e rete raccolta acque bianche. L’importanza dell’approvazione del progetto munito di tutti i pareri di competenza, che conclude il primo step relativo alla progettazione esecutiva e quindi cantierabile darà la possibilità all’amministrazione Politano di candidare lo stesso all’ottenimento di fondi in ambito di rigenerazione urbana per la realizzazione delle importanti opere che andrebbero a riqualificare il tessuto urbano e sociale delle due zone degradate.

Sarà una priorità dell’amministrazione Politano riuscire a concretizzare quanto prima la realizzazione di questa importante opera di riqualificazione di due quartieri strategici della città che da tempo aspettano una tangibile riqualificazione e con questo progetto si dà un segno importante verso lo sviluppo e l’aggregazione anche delle zone periferiche e non meno importanti di quelle centrali. Delle opere realizzate grazie anche all’interessamento ed all’impegno del capogruppo di maggioranza e consigliere comunale Sandra Serpa.