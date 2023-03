Paola, accordo tra centro per l’impiego e ordine dei commercialisti ed esperti contabili

PAOLA (CS) – Un importante accordo collaborativo è stato raggiunto tra il Centro per l’Impiego di Paola, diretto da Domenico Abramo, e l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Paola. L’intesa, che prevede il partenariato di Anpal Servizi SpA, agenzia tecnica del Ministero del Lavoro in supporto all’attività dei CPI calabresi, verrà siglata nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani alle ore 15.00, presso la sede dell’ODCEC (complesso “Le Muse” di Paola).

Il documento, che sancisce la collaborazione fattiva tra CPI Paola-Anpal Servizi e ODCEC, consentirà agli iscritti all’ordine professionale di ricevere aggiornamenti in materia di lavoro e delle Politiche Attive del Lavoro messe in atto dalla Regione Calabria per tramite dei Centri per l’Impiego. Aggiornamenti che verranno proposti sotto forma di sessioni formative e convegni a cui parteciperanno gli operatori del CPI di Paola e di Anpal Servizi, nella qualità di formatori, e gli iscritti all’ODCEC, quali partecipanti a cui verranno attribuiti i crediti formativi professionali utili per l’assolvimento dell’obbligo formativo per gli iscritti agli albi professionali.

Il tutto in linea con l’articolo 12, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che prevede che i Consigli degli Ordini promuovano, organizzino e regolino la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti ed effettuino la vigilanza sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi, e con il Piano di Rafforzamento dei Centri per l’Impiego messo in atto dalla Regione Calabria, che prevede la creazione di una rete sul territorio di competenza. Durante la conferenza, il Responsabile del CPI di Paola, Domenico Abramo, il Responsabile dell’Area Sud di Anpal Servizi, Michele Raccuglia, e il presidente dell’ODCEC di Paola, Fernando Caldiero, sigleranno il protocollo d’intesa alla presenza dei Consiglieri regionali del territorio.