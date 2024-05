Cosenza: “strade abbandonate nelle frazioni, piene di buche e voragini”. La minoranza incalza il Comune

COSENZA – La situazione di diverse strade comunali preoccupa i consiglieri di minoranza del centrodestra in seno all’assemblea civica di Palazzo dei Bruzi. Gli stessi, dopo aver ascoltato le esigenze di diversi cittadini ed aver effettuato dei sopralluoghi, oggi hanno presentato un’interrogazione indirizzata al sindaco del capoluogo bruzio, Franz Caruso, relativamente alla scarsa manutenzione delle strade comunali che interessano le frazioni cittadine, le quali risultano essere abbandonate a se stesse, come del resto l’intera città”.

“L’interrogazione in questione – scrivono i rappresentanti della minoranza – si è resa necessaria a seguito del fatto che molti cittadini delle frazioni cittadine “lamentano le difficili condizioni e il difficile stato delle strade a causa della presenza di consistenti buche e voragini che rendono difficoltoso il transito degli utenti della strada e, in particolar modo, degli automobilisti, motociclisti e ciclisti”.

“Condizioni del manto stradale creano condizioni di pericolo”

“La maggior parte delle criticità – denunciano – “si riscontrano nelle zone di Portapiana, Tenimento, Badessa, Diodato, Pigna, Cozzo Presta, Ruggiero, Conca D’Oro, Lucido, Albo, Monterosa, Falco di Fiego, Colli, Timparello, Calacroce e Colla, dove le condizioni del manto stradale sono abbastanza precarie e compromettono sia l’incolumità dei conducenti che la sicurezza di chiunque percorre le arterie comunali in argomento”. E aggiungono: “lo scorso anno, alcuni consiglieri sottoscrittori dell’interrogazione, hanno già provveduto sia a segnalare che a far rilevare all’assessore in carica con delega alla Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, mediante apposito sopralluogo, tutte le insidie precitate nonché la scarsa o inesistente manutenzione lungo le reti viarie delle frazioni”.

“Problemi già segnalati. Inerzia e disinteresse della Giunta”

“Quanto evidenziato – continuano i consiglieri di minoranza – può seriamente procurare non solo danni agli autoveicoli in transito, quanto spiacevoli incidenti ai pedoni, tenuto conto anche dell’assenza dei marciapiedi in alcuni tratti. Tale stato di cose denota un’evidente forma di inerzia e disinteresse dell’attuale Giunta Comunale verso le problematiche che affliggono le frazioni e le zone periferiche della città, le quali invece nel recente passato, e specificatamente da parte della precedente amministrazione comunale, hanno goduto di un’attenta e particolare attenzione”.

“Sindaco indichi tempi, modalità e tipo di interventi di manutenzione”

“Il senso civico e di responsabilità nei confronti dei cittadini – concludono – ci spinge a rivolgerci al Sindaco per sapere se è intenzione di questa amministrazione comunale intraprendere immediati provvedimenti che possano garantire un’adeguata manutenzione lungo le anzidette carreggiate, nonché le tempistiche e i tipi di interventi che si intenderanno eseguire per risolvere le insidie stradali e tutte le problematiche che attanagliano le zone più decentrate della città. Auspichiamo che la nostra iniziativa possa essere utile per accendere i riflettori sulle frazioni e in particolare su Donnici, che nonostante le promesse della campagna elettorale, risulta completamente dimenticata e abbandonata a se stessa dagli attuali organi di governo”.

I CONSIGLIERI COMUNALI GRUPPI MINORANZA DI COSENZA

Francesco Spadafora (Capogruppo Fratelli d’Italia)

Giuseppe D’Ippolito (Gruppo Fratelli d’Italia)

Ivana Lucanto (Gruppo Fratelli d’Italia)

Michelangelo Spataro (Capogruppo Per Cosenza Sempre)

Francesco Caruso (Gruppo Per Cosenza Sempre)

Cito Francesco (Capogruppo Occhiuto per Caruso)

Alfredo Dodaro (Gruppo Occhiuto per Caruso)

Francesco Luberto (Capogruppo Azzurri per Cosenza)

Ruffolo Antonio (Capogruppo Forza Cosenza)