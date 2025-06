Ospedale San Giovanni in Fiore: in servizio tre nuovi medici cubani e altri due in arrivo

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Novità importanti per la sanità del territorio silano: tre nuovi medici cubani sono entrati ufficialmente in servizio oggi, 3 giugno, presso l’Ospedale civile di San Giovanni in Fiore. I professionisti, accolti dalla sindaca Rosaria Succurro, dagli assessori comunali e dal personale sanitario della struttura, andranno a rafforzare l’organico in due reparti chiave: due saranno assegnati al pronto soccorso e uno al reparto di Medicina.

Con queste nuove assunzioni, salgono a sette i medici cubani attualmente operativi nell’ospedale florense. Ma non finisce qui: altri due colleghi provenienti da Cuba sono attesi nei prossimi giorni, come annunciato dalla stessa sindaca. «Si tratta di un contributo prezioso – ha sottolineato Rosaria Succurro – che ci consente di migliorare l’assistenza ai cittadini e garantire un presidio sanitario efficiente in un’area interna come la nostra, dove la presenza di personale è fondamentale».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e al Direttore Generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano, per «l’attenzione concreta che stanno dimostrando verso il potenziamento della sanità territoriale, e per gli interventi già attuati e in arrivo».

La sindaca ha però ribadito che il lavoro per garantire servizi sanitari adeguati non è finito: «Abbiamo ancora bisogno di personale e continueremo a sollecitare attenzione e risorse. Oggi siamo grati per questi segnali positivi, ma guardiamo avanti con l’impegno di sempre per garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini di San Giovanni in Fiore».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto regionale avviato dalla giunta Occhiuto, che prevede il coinvolgimento di medici stranieri, in particolare cubani, per far fronte alla cronica carenza di personale negli ospedali calabresi, soprattutto in quelli situati nelle aree interne.