Nuovi video sulla banda della Mercedes. I ladri che stanno colpendo nell’hinterland cosentino

COSENZA – Spuntano nuovi video sul gruppo di ladri che sta incutendo timore nell’hinterland cosentino. Ribattezzati sotto il nome di ‘banda della Mercedes’, i rapinatori entrerebbero in azione nelle case anche in pieno giorno. Sono molteplici le segnalazioni da parte di cittadini e imprenditori da Cosenza, Rende, Montalto Uffugo, San Pietro in Guarano, Tarsia e San Fili. Si tratta per lo più di video di telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso, che sono state già state consegnate ai carabinieri che stanno indagando.

Nelle immagini si vedono i malviventi, di nazionalità romena, con i volti coperti e le spranghe in mano, prendere di mira appartamenti allo scopo di saccheggiarli. In altri video si vedono quattro persone, arrivare a bordo dell’auto, e dopo il tentativo di forzare un cancello, scavalcano ed entrano in un piazzale per compiere l’ennesimo furto.