Nuove risorse a disposizione per le aziende agricole e i Comuni della Valle del Crati

COSENZA – Il Gruppo di Azione Locale “Valle del Crati” sostiene il territorio e mette in campo nuove risorse economiche, informando che sono in corso di pubblicazione nuovi bandi per attività e Comuni ricadenti nell’area Leader di pertinenza.

Innanzitutto con il Bando 1F Int. 4.1.1, che è rivolto agli “Investimenti nelle Aziende Agricole” con il fine di sostenere investimenti indirizzati all’ammodernamento e all’innovazione delle aziende agricole, purché diretti al miglioramento della competitività, alla qualità delle produzioni e alla sostenibilità aziendale. Attraverso questa opportunità, il GAL Valle del Crati contribuirà a sostenere le imprese agricole nei loro processi di miglioramento delle prestazioni economiche e di sostenibilità climatico-ambientali, oltre a favorire lo sviluppo e la crescita delle aziende che operano nella trasformazione, commercializzazione e vendita e/o sviluppo dei prodotti agricoli.

Il bando a sostegno delle aziende agricole

Il Bando 2A Int. 6.4.1, invece, è destinato al “Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende agricole” che promuovono attività e investimenti mirati allo sviluppo della multifunzionalità, per migliorare la propria competitività e la redditività globali. Le imprese agricole che intendono partecipare a questo bando, al momento della presentazione del progetto, dovranno essere regolarmente iscritte agli elenchi regionali correlati all’investimento per cui si fa richiesta (Agriturismo, Fattorie Didattiche, Fattorie Sociali). Le iniziative previste dal bando, finalizzate ad ampliare e qualificare la gamma dei servizi e dei prodotti offerti dall’azienda, consentono la realizzazione di diverse tipologie di intervento nell’ambito della diversificazione delle attività agricole: agriturismo (realizzazione di posti letto, punti di ristoro); fattorie sociali (iniziative previste dall’agricoltura sociale); fattorie didattiche (servizi educativi); attività innovative che rientrano nei parametri previsti dalla normativa vigente (turismo eco-sostenibile, enogastronomico, enologico, ambientale, didattico, culturale, sportivo, esperienziale, benessere e cura del corpo con prodotti naturali ottenuti in azienda).

Il GAL Valle del Crati punta a sostenere la crescita della qualità, dell’innovatività e attrattività delle iniziative, oltre alle azioni di rete e all’incentivazione dell’agricoltura sociale.

Dove scaricare la modulistica

È possibile scaricare gli avvisi dei bandi e la modulistica da compilare direttamente dal sito del GAL, all’indirizzo www.galcrati.it, evidenziando che il cofinanziamento ai proponenti è pari al 50% dell’investimento e che il termine ultimo per presentare le domande è fissato per il giorno 28 marzo 2024.

Ai bandi potranno partecipare le aziende agricole ricadenti dell’area Leader “Valle del Crati”, composta dai comuni di: Acquappesa, Altomonte, Bisignano, Cervicati, Cerzeto, Cetraro, Fagnano Castello, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Lattarico, Luzzi, Malvito, Mongrassano, Montalto Uffugo, Paola, Roggiano Gravina, Rose, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Vincenzo la Costa, Santa Caterina Albanese, Tarsia, Torano Castello.

Gli interessati possono richiedere tutte le informazioni sui bandi presso la sede del G.A.L. Valle del Crati, sita a Rose in Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 37 (edificio scolastico).

È possibile prenotare un appuntamento telefonando allo 0984 903161.

Va sottolineato, infine, che il GAL Valle del Crati, per quanto concerne gli Enti pubblici del proprio territorio, e in particolare i ventisei Comuni che lo compongono, ha previsto nei prossimi giorni la pubblicazione del Bando 4B a valere sull’intervento 7.4.1, che si è rivelato utile anche in direzione del sostegno post Covid.

A tal proposito, si evidenzia che le azioni ammissibili sono indirizzate all’assistenza, oltre che alle attività ricreative, culturali, nonché alla fruizione di spazi pubblici, alle fasce deboli e alla fortificazione e ottimizzazione dei servizi ai cittadini.