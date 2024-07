Morto il magistrato Francesco Greco, oggi i funerali a Diamante e una messa di suffragio a Campana

COSENZA – “A nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del magistrato Francesco Greco”. Sono le parole del sindaco di Cosenza, Franz Caruso appresa la triste notizia della dipartita dell’ex procuratore facente funzioni di Paola, da tempo affetto da una grave malattia. “La magistratura calabrese ed italiana perde una figura importante, di valore – prosegue Caruso – Uomo colto e sincero, Franco Greco ha dato molto alla toga ed allo Stato, sempre a servizio degli ideali di giustizia e libertà. Alla famiglia tutta ed alla moglie Sabrina, collega avvocato, giunga il mio affettuoso abbraccio”.

Francesco Greco, già pubblico ministero di Lagonegro, si è spento a Diamante all’età di 67 anni. Era stato impegnato in diverse inchieste come quella delle “navi dei veleni”. Sposato con l’avvocata Sabrina Mannarino, da tempo lottava contro una grave malattia. A Campana, sua città di origine, bandiere a mezz’asta in segno di rispetto da parte dell’intera comunità campanese e di partecipazione al dolore della famiglia. “Un uomo delle istituzioni – ha dichiarato il sindaco Agostino Chiarello – che tanto lustro ha dato alla nostra comunità”.

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 17.15 nella chiesa di Gesù Buon Pastore di Diamante mentre a Campana sarà celebrata una messa di suffragio presso la chiesa del cimitero, dove sarà tumulato presso la cappella di famiglia, domani giovedì 18 luglio, alle 10.30.