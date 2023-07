Mendicino: perde il sostegno della maggioranza, sindaco rassegna le dimissioni

MENDICINO (CS) – Con un lungo post su Facebook Antonio Palermo, sindaco di Mendicino ha annunciato di aver rassegnato le sue dimissioni. Rivolgendosi ai suoi cittadini spiega che «nel Consiglio Comunale di ieri, ahimè, la maggioranza che mi sosteneva è venuta meno, a causa dell’assenza di tutti i consiglieri del gruppo consiliare “Orizzonti futuri per Mendicino”».

«Ciò ha impedito di fatto, stante la mancanza del numero legale, l’approvazione degli atti amministrativi previsti, tra cui, una deliberazione fondamentale negli enti locali come il Rendiconto Finanziario 2022. Vista, dunque, la scelta politica operata dai consiglieri assenti che impedisce di fatto la continuazione della mia azione amministrativa, con enorme sofferenza ma con il consueto rispetto assoluto che porto verso le Istituzioni e la mia comunità, che in questi anni ho servito con disciplina e onore, ne ho tratto le dovute conclusioni».

«Per tale motivo, pochi minuti fa – prosegue Palermo – ho rassegnato formalmente le mie dimissioni da primo cittadino nelle mani del nostro segretario generale che ringrazio per la disponibilità mostratami anche in questa difficile e, per me, molto triste occasione. Ci sarà tempo e modo di affrontare nel merito le questioni politiche che hanno portato a tutto ciò o discutere dei motivi veri che hanno causato negli anni, in più occasioni e da parte di diversi, il frenare la mia forte azione di cambiamento, riformatrice e di buon governo, ampiamente riconosciuta a Mendicino e fuori dalla nostra Città».

«Ora per me – conclude – è solo il tempo della tristezza e del dispiacere ma soprattutto della dignità, la mia, che anche in questa occasione ha prevalso su beghe politiche, accordi di palazzo, poltrone, e su tutto e tutti». Sempre rivolgendosi ai mendicinesi «con le lacrime agli occhi riesco solo a dirvi: W Mendicino, il paese che amo e a cui ho dedicato gli anni più belli della mia vita. Vi voglio un mondo di bene».