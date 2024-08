Mendicino: partecipazione e divertimento alla ‘Corrida’, tra risate e talenti

MENDICINO (CS) – In una sera d’estate, ai piedi del santuario di Santa Maria a Mendicino, in tanti si sono ritrovati per far rivivere uno dei programmi televisivi che ha segnato l’infanzia di diverse generazioni, la Corrida. Un format dove i più coraggiosi si mettono in gioco, sfoderano le loro doti e danno vita ad esibizioni di ogni genere, intrattenendo un pubblico severo ed intransigente.

Un pubblico che ha fatto sentire il suo calore, con applausi e approvazione, ma non sono mancati fischi, campane e trombette, come la tradizione vuole. Tutti attenti ad ogni esibizione, in attesa del semaforo verde per dar vita ad una seconda melodia più rumorosa ma altrettanto armonica perché conteneva l’entusiasmo dei ragazzi di Prometeus e la voglia del pubblico di divertirsi e fare comunità, un connubio che ha reso l’evento scoppiettante e leggero come era stato immaginato, complici due presentatori unici Lilliana Macrito e Giuseppe Greco.

In molti erano lì per una boccata di aria fresca ma anche per un sorriso e per trascorrere una serata di spensieratezza. Ospiti anche talentuosi bambini che hanno allietato lo spettacolo. Il tutto è stato reso possibile dalla collaborazione fra la Parrocchia di San Nicola di Bari, l’associazione Primavera, I Bretti e Prometeus. Una realtà presente alla serata e che merita una citazione a parte è l’associazione Arcobaleno Odv, cui è stato consegnato il premio “Orgoglio Mendicinese” per l’impegno nel sociale rivolto all’inclusione.

I vincitori

La giuria alla fine ha decretato i vincitori consegnando i premi rispettivamente a Franco Aiello per miglior esibizione con “Io vagabondo”; secondo premio a Nicola Pagliaro per la miglior imitazione, terzo posto Angelo Bartolomeo con “Buonanotte Cosenza” ,quarto posto Francesca Giordano con “ E forse sei tu” e quinto posto Ilaria Oliviero che ha cantato “Tutt’al più”.