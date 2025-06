Marano Marchesato, sciolto il Consiglio comunale: nominato un commissario prefettizio

- Advertisement -

COSENZA – Il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha firmato il decreto di sospensione del Consiglio comunale di Marano Marchesato, a seguito delle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri, formalizzate nella giornata di ieri. Con la caduta dell’organo elettivo, si è verificata la condizione prevista dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del D.lgs. 267/2000, che prevede lo scioglimento automatico del Consiglio comunale in caso di dimissioni della metà più uno dei suoi componenti.

Vista l’impossibilità di garantire il normale funzionamento degli organi istituzionali, il Prefetto ha proceduto con la nomina di un commissario prefettizio per la gestione provvisoria dell’ente. L’incarico è stato affidato alla dott.ssa Rosa Correale, Viceprefetto Vicario Coordinatore della Prefettura di Cosenza, alla quale sono stati attribuiti tutti i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale.

La decisione arriva in un momento delicato per il Comune di Marano Marchesato, che si ritrova ora privo della sua guida politica e amministrativa. Il commissariamento rappresenta un passaggio obbligato per garantire la continuità amministrativa e la regolarità dell’attività istituzionale, in attesa della futura convocazione di nuove elezioni comunali.