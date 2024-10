Luzzi, caccia agli ‘zozzoni’: beccati dalla videosorveglianza, arrivano le multe

LUZZI (CS) – “Entra nel vivo la ‘caccia’ agli incivili che abbandonano rifiuti nel nostro territorio”. L’Amministrazione Comunale rende noto sui social che, “ grazie al sistema di videosorveglianza con sistema multivideo, dislocato strategicamente in diversi punti della città , è stato possibile intensificare il monitoraggio e il contrasto all’abbandono illecito di rifiuti. Nelle ultime settimane, infatti, grazie anche al lavoro del Comando di Polizia Municipale, guidato dalla Comandante Dott.ssa Antonietta Altomare, sono stati emessi circa 59 verbali per violazioni riguardanti l’abbandono di rifiuti”.

“Il sistema di videosorveglianza mobile, che ci permette di spostare periodicamente le postazioni in modo da coprire più zone e garantire controlli più efficaci, si sta dimostrando uno strumento efficace per rilevare le infrazioni”, commenta l’assessore Leone. “Oltre ad intensificare le attività di controllo per identificare i trasgressori, abbiamo messo in campo una squadra di nostri operai che, in sinergia con gli operatori della ditta che gestisce il servizio di raccolta differenziata, provvede a raccogliere la spazzatura abbandonata e a differenziarla. L’amministrazione Federico continuerà decisa con le attività di controllo, potenziando ancora le misure preventive, con l’obiettivo di garantire un ambiente più pulito e con la speranza di vincere questa battaglia di civiltà insieme alla stragrande maggioranza dei cittadini luzzesi”.