Longobucco: riparte il servizio di Ortopedia al Poliambulatorio di via S. Giuseppe

LONGOBUCCO (CS) – E’ stata accolta con soddisfazione la notizia che, a partire da venerdì 15 novembre, il Poliambulatorio di via S. Giuseppe tornerà ad ospitare una volta al mese le visite specialistiche di ortopedia. “Garantire il diritto alla salute anche nei comuni dell’entroterra e montani, penalizzati dalla distanza con i presidi ospedalieri del territorio può contribuire a frenare lo spopolamento dei centri storici” ha commentato il sindaco Giovanni Pirillo che ha espresso soddisfazione per questo risultato e ringraziato il Direttore Generale dell’Asp-Cosenza Antonio Graziano per l’attenzione e la sensibilità.

Lo specialista nominato per le prestazioni è Giuseppe Arturo Celestino, direttore dell’Unità Operativa Complessa del reparto di Ortopedia e Traumatologia dello Spoke di Corigliano-Rossano. Segretario aziendale dell’area medica dello Spoke di Corigliano-Rossano e Responsabile dell’area Jonica UIL-FPL, Giuseppe Arturo Celestino è originario di Longobucco.