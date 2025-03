Controlli dei microchip sui cani, anche le Guardie Zoofile NOOETA in azione a Cosenza e provincia

- Advertisement -

COSENZA – Stretta sul randagismo a Cosenza che ha intensificato i controlli sui cani di proprietà per verificare la presenza dei microchip, così come disposto dalle normative vigenti. Ci sono anche le Guardie Zoofile del NOOETA (Nucleo Operativo Ente Tutela Animali e Ambiente) che, con decreto prefettizio, sono operative a Cosenza e in tutta la provincia per il controllo dei microchip, il benessere degli animali e la prevenzione di eventuali maltrattamenti.

“Noi Guardie Zoofile del NOETAA operiamo come volontari, attivandoci con un regolare foglio di servizio e agendo nel rispetto della Legge 189/2004, che tutela gli animali da compagnia e ne vieta il maltrattamento e l’abbandono”, ci spiega Luigi Falcone, Guardia Zoofila Volontaria NOETAA San Pietro in Guarano. “I nostri controlli si concentrano esclusivamente sugli animali da compagnia, verificando la presenza del microchip obbligatorio, le condizioni di detenzione e segnalando eventuali situazioni di maltrattamento o irregolarità. Siamo operativi in tutta la provincia di Cosenza grazie al decreto prefettizio, avendo prestato giuramento in Prefettura. La sede provinciale è a Scalea, mentre io personalmente gestisco un distaccamento a San Pietro in Guarano”.