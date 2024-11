Lattarico: violenza sessuale dopo un’amicizia nata sui social, arrestato 46enne

- Advertisement -

LATTARICO (CS) – Un uomo di 46 anni, R.L., è stato arrestato dai carbainieri a Lattarico, nella frazione di Regina con l’accusa di violenza sessuale, minaccia e sostituzione di persona ai danni di una minorenne. L’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe adescato attraverso i social e con un profilo falso, la minore. Dopo un primo scambio di conversazioni, i messaggi sarebbero diventati più insistenti fino a quando l’uomo, che si presentava con una foto falsa, è riuscito ad ottenere foto e video ritraenti la ragazza in atteggiamenti e pose intime.

Poi l’incontro. La vittima, resasi conto che l’uomo non era il giovane conosciuto sui social ha deciso di interrompere il rapporto con lui. Ma il 46enne ha iniziato con le minacce di ritorsione: se non avesse continuato quella relazione avrebbe pubblicato le foto e i video che lei gli aveva inviato. La giovane, impaurita avrebbe ceduto al ricatto. Il 46enne avrebbe preteso rapporti completi andati avanti per diverso tempo, fino a quando la minore ha deciso di rivolgersi ai carabinieri e denunciarlo, consentendone l’arresto.