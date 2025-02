“L’albero delle noci” a San Fili: illuminato per sostenere Brunori Sas

- Advertisement -

SAN FILI (CS) – E’ da quando il festival è iniziato che San Fili sostiene con forza Dario Brunori. La sindaca Linda Cribari lo aveva incontrato prima che lui partisse per la città ligure, per augurargli, a nome di tutta la Comunità Sanfilese, un grandissimo “in bocca al lupo”. Un pò perchè quell’albero, quelle delle noci, è proprio lì, a San Fili e in suo onore, è stato illuminato e sono stati in tanti a visitarlo.



Quell’imponente albero che lo ha ispirato rende ancora più intenso il legame con la sua terra. Un orgoglio, non solo per Dario Brunori ma anche per Mirko Onofrio che ieri, durante la serata dedicata alle cover, ha diretto l’Orchestra dell’Ariston per la canzone “L’anno che verrà di Lucio Dalla. Ma l’attenzione è stata rivolta anche a lei, Simona Marrazzo, bellissima ieri sera sul Palco dell’Ariston, in un giorno speciale per lei e Dario, la festa degli innamorati. Tutti gli occhi della comunità Sanfilese ma dell’intera Calabria ora, sono puntati su Brunori Sas, che ha saputo rendere orgogliosa un’intera regione. Occhi puntati stasera sull’ultimo appuntamento, quello della finale della gara, del Festival di Sanremo. In tanti si riuniranno per sostenere ancora una volta Dario Brunori e fare il tifo per lui.