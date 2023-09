In Sila cresce il turismo outdoor: la scommessa di alcuni imprenditori a Camigliatello

CAMIGLIATELLO SILANO – Sono sempre di più gli appassionati della montagna vogliosi di praticare le attività outdoor. Attività che rientrano nel settore del cosiddetto turismo lento, di qualità, diventato ormai un vero e proprio trend. A Camigliatello Silano, quest’anno, grazie ad alcuni imprenditori che hanno scommesso su questo nuovo modo, sempre più ricercato nel vivere la montagna, è stato possibile praticare numerose discipline , come le arrampicate lungo i percorsi del Parco Avventura “Lupo Ezechiele”. Sempre in via Tasso, ha riaperto poi lo storico campo giochi. Grazie ad una guida specializzata, in riva al lago Cecita si sono vissute emozioni davvero uniche con la pesca al pesce persico, fino alle escursioni tra i boschi con le bici a pedalata assistita.

