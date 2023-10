In migliaia alla 54ma edizione della Sagra del Fungo a Camigliatello, nonostante la chiusura della SS107

CAMIGLAITELLO SILANO – Migliaia sono stati i turisti giunti a Camigliatello Silano per la 54ma edizione della Sagra del Fungo. Già nelle prime ore di ieri mattina le numerose auto, nonostante la chiusura della SS107 Silana Crotonese, avevano mandato in tilt il traffico nella località turistica della Sila cosentina. Un successo insomma, la sagra organizzata dall’Amministrazione comunale di Spezzano della Sila in onore di “Sua Maestà” il fungo porcino, apprezzato e degustato attraverso gli stand lungo il corso principale, animato anche da una serie di gruppi musicali ed i ristoranti che hanno proposto un menù rigorosamente a base di funghi.

