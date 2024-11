Gravi violazioni ambientali tra Lago e Longobardi, due persone denunciate

- Advertisement -

LONGOBARDI (CS) – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Longobardi hanno denunciato il proprietario di un terreno nel comune di Lago (Cs) per violazione alla normativa ambientale. La denuncia è scattata a seguito di un controllo dei militari in località “Aria di Lupi” del Comune di Lago, in un’area boscata dove erano stati effettuati dei movimenti terra. A seguito del controllo è stato accertato che nell’area era stata anche realizzata una ripulitura della zona dai rovi e quant’altro presente sul terreno e l’apertura di una strada/pista della lunghezza di circa 100 metri.

Tutti questi lavori sono stati realizzati in assenza delle dovute autorizzazioni, essendo inoltre l’area sottoposta a vincolo paesaggistico e vincolo idrogeologico e sismico. Pertanto si è proceduto a deferire all’autorità giudiziaria l’uomo per lavori effettuati in assenza di autorizzazione e danneggiamento, sottoponendo a sequestro penale preventivo d’urgenza la pista/strada realizzata in assenza delle relative autorizzazione ed elevare sanzione amministrativa per il movimento terra.

Abbandono e incendio di rifiuti

Sempre i militari di Longobardi hanno inoltre denunciato un uomo di Longobardi per abbandono di rifiuti e combustione illecita degli stessi. Il soggetto è stato identificato mediante riprese video effettuate con drone dalla Regione Calabria in merito alla campagna di prevenzione “tolleranza zero”. Una volta avvistato e avvertiti i militari questi giunti prontamente sul posto hanno constatato il reato e identificato il trasgressore che era intento a bruciare rifiuti in una via cittadina di Longobardi.