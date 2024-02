Fermo il Treno della Sila. FDC: “pausa per la manutenzione della locomotiva. Tornerà in servizio”

COSENZA – La denuncia da parte dell’Associazione Ferrovie della Calabria, che con un lunghissimo comunicato ha parlato della sospensione del Treno della Sila dallo scorso 4 febbraio, con i numeri dell’ufficio informazioni irraggiungibili, ma ha anche effettuato una lunghissima disamina sui 10 anni del servizio turistico. Ovvero dal febbraio 2014 quando proprio “l’Associazione Ferrovie in Calabria” lanciava il primo treno turistico sulla rete ferroviaria a scartamento ridotto calabrese dopo un lungo periodo di fermo della locomotiva a vapore FCL 353.

Il mancato collegamento fino a San Giovanni in Fiore

Sono state elencate tutta una serie di problematiche, compresa la gravissima perdita delle risorse per la riattivazione del tratto San Nicola Silvana Mansio – San Giovanni in Fiore. A rispondere all’associazione è direttamente Ferrovie della Calabria che ha confermato lo stop del servizio turistico dovuto ad una manutenzione necessaria della locomotiva ed evidenziando che dopo le necessarie operazioni di messa in sicurezza, il trenino tornerà in servizio e a disposizione dei turisti.

Treno della Sila: “manutenzione alla locomotiva”

“Come di consueto – si legge in una nota – il Treno della Sila ferma la sua corsa per permettere alla vecchia signora di rifarsi il look. La locomotiva, come periodicamente viene programmato ogni anno, dalla prossima domenica si fermerà per una breve pausa di manutenzione ordinaria, che vedrà il personale di Ferrovie della Calabria impegnato a garantire la massima sicurezza del treno per tutelare i viaggiatori e il personale in servizio”.

“Tornerà presto al servizio dei turisiti”

“Il trenino – prosegue Ferrovie della Calabria – presto ritornerà ad allietare i suoi passeggeri con intrattenimenti, avventure e l’ormai imperdibile ‘Assalto dei briganti’, un’esperienza unica che si rinnova di volta in volta con storie nuove e nuove sorprese sempre più apprezzata dai passeggeri italiani e stranieri che ogni domenica fanno registrare il sold out”.