Ferito alla mano dopo una lite in piazza, 40enne nel reparto emergenze urgenze dell’Annunziata

CERISANO (CS) – È finito in ospedale con una ferita da taglio a una mano l’uomo di 40 anni, che l’altra notte, poco dopo le 22, che sarebbe rimasto coinvolto in una lite nella piazza centrale della cittadina delle Serre cosentine. L’uomo è stato accompagnato nel reparto delle emergenze urgenze dell’Annunziata di Cosenza in evidente stato di shock. Non sono chiari ancora i motivi che hanno provocato la lite (nella quale sarebbero state coinvolte più persone).

Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione che hanno inviato un’informativa al comandante della Compagnia dell’Arma bruzia. Nelle prossime ore dovrebbero essere più chiari i contenuti della vicenda. Intanto, il giovane cerisanese è stato sottoposto alle cure mediche, pur non avendo riscontrato, per fortuna, alcun danno fisico importante.