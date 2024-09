Eurobirdwatch nel Parco Nazionale della Sila, il ruolo degli uccelli selvatici nell’ecosistema

CASALI DEL MANCO (CS) – E’ il più importante evento dedicato al birdwatching in programma in oltre 30 Paesi europei organizzato da BirdLife Europa con il coordinamento di BirdLife Slovacchia. Nel Parco Nazionale della Sila – ZSC Palude del lago di Ariamacina – domenica prossima, 1 ottobre si terrà l’Eurobirdwatch, giunto alla 32esima edizione.

L’appuntamento sarà una bella opportunità per partecipare alle gare di birdwatching del “Big Day” e al grande censimento europeo degli uccelli selvatici impegnati nella migrazione autunnale verso i Paesi del Sud. In Sila e precisamente nel suo Parco Nazionale – ZPS “Sila Grande”/IBA n.148, presso la Zona Speciale di Conservazione “Palude del lago di Ariamacina” si svolgeranno le attività di campo, a cura del GLC Lipu – Gruppo Locale di Conservazione 121 “Sila” (Calabria). L’evento è patrocinato dall’Ente Parco Nazionale della Sila.

Per Gianluca Congi, coordinatore del GLC Lipu Sila: «L’Eurobirdwatch è un appuntamento importante per divulgare l’importanza e il ruolo che hanno gli uccelli selvatici nell’ecosistema. Un’occasione per riflettere sui cambiamenti climatici e sull’impatto umano all’interno degli habitat più fragili ma anche per imparare a riconoscere le diverse specie, inoltre, dedicheremo un focus sulla Nature Restoration Law e sulla necessità dei ripristini ambientali che riguarderanno zone umide, fiumi, ambienti costieri e marini, foreste, ambienti agricoli, città».

Attività per i bambini

L’occasione vedrà pure delle attività rientranti nel programma nazionale della Lipu “Il birdwatching dei piccoli e delle piccole” rivolto ai bambini e agli adolescenti, un momento per avvicinarli alla natura e all’importanza degli uccelli, con numerose possibilità di cominciare o perfezionare questa bellissima attività.

Per informazioni e per comunicare l’adesione all’evento (consigliabile ma non obbligatoria) inviare un messaggio tramite la pagina ufficiale facebook del GLC – LIPU Sila. In caso di condizioni climatiche avverse o proibitive l’evento potrebbe essere annullato, pertanto si consiglia di seguire le eventuali disposizioni nella predetta pagina FB del GLC-SILA. Inoltre, è raccomandato vivamente di portarsi al seguito binocolo o cannocchiale e di vestirsi con abiti scuri, verdi, mimetici e non dai colori sgargianti. È proibito parcheggiare le auto sul cotico erboso intorno al sito dell’Ariamacina. “Per osservare gli uccelli è necessario far parte del silenzio”, ragion per cui il silenzio dovrà essere uno dei punti fondamentali per la partecipazione, l’osservazione e il censimento degli uccelli selvatici.