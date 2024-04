Escalation di rapine a Castrovillari, in manette il rapinatore seriale – VIDEO

CASTROVILLARI (CS) – Il 25 gennaio 2024 era riuscito a mettere a segno il primo colpo in danno di una parafarmacia di Castrovillari per poi fermarsi per circa due mesi quando, nel volgere di appena venti giorni, aveva iniziato nuovamente a colpire lo stesso territorio della capitale del Pollino, che ha visto il ripetersi in rapida successione di altri episodi di rapina del tutto analoghi tra loro: un soggetto solitario, con il volto coperto da passamontagna e cappuccio, ma soprattutto che armato di pistola faceva irruzione all’interno di esercizi commerciali in concomitanza dell’orario di chiusura serale impossessandosi dell’incasso.

Un’escalation di rapine che avevano creato particolare allarme nel territorio. Partendo dalla descrizione fornita dalle vittime degli eventi, i carabinieri hanno dapprima individuato la macchina che il soggetto utilizzava da Cassano All’ionio per raggiungere le attività poi a dare un nome al reale utilizzatore di quel veicolo. L‘uomo C.G., 33enne originario di Cassano All’ionio, è indagato per quattro rapine consumate ed una tentata, tutte commesse a mano armata.

Un quadro indiziario ricostruito analiticamente dalla Procura di Castrovillari che nella richiesta di misura cautelare ha riepilogato dettagliatamente i vari elementi raccolti dai carabinieri, tutti convergenti verso il 33enne cassanese che è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.