DIPIGNANO (CS) – “Dipignano è ormai una bomba ecologica, che sta per esplodere da un momento all’ altro. Queste le considerazioni che il Capogruppo consiliare di Dipignano libera Antonio Giaccari scrive al nostro giornale , ecco le sue parole: Il problema dei rifiuti sul nostro territorio ha raggiunto davvero il livello più alto, la raccolta non viene eseguita regolarmente da mesi, i cumuli dei rifiuti per strada sono ormai diventati consuetudine, specchio di un degrado ormai diffuso.

I cittadini sono preoccupati per le condizioni igienico sanitarie che si vanno prospettando, mentre la tari continua a salire raggiungendo il massimo storico. Sono circa due anni che il mio gruppo chiede al Sindaco Sorcale la rescissione contrattuale con l’azienda, che come è ormai chiaro a tutti, non riesce ad ottemperare ai suoi doveri, la mancanza di mezzi raccoglitori, gli stipendi corrisposti ai dipendenti con forti ritardi, sono i maggiori problemi, che impediscono un servizio almeno dignitoso.

Oggi ancora una volta dalle pagine di questo giornale, voglio chiedere alla nostra maggioranza, una forte presa di posizione nei confronti del concessionario che gestisce la raccolta, affinché si proceda a chiudere in tempi brevissimi questo brutto capitolo della storia di Dipignano, per rispetto dei cittadini, del territorio e della nostra comunità tutta.