Corruzione e falso, assolto l’ex procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla

COSENZA – Eugenio Facciolla, magistrato ed ex capo della Procura di Castrovillari, è stato dichiarato innocente dalle accuse di corruzione e falso. Il Tribunale di Salerno, con il presidente Paolo Valiante alla guida, ha respinto la richiesta di condanna avanzata dalla pubblica accusa, stabilendo che «il fatto non sussiste». Identica conclusione per Vito Tignanelli e la consorte Marisa Aquino, per i quali è arrivata l’assoluzione piena.

Diverso invece l’esito per due esponenti delle forze dell’ordine: Carmine Greco, maresciallo del corpo forestale dei carabinieri, è stato condannato a un anno di reclusione, mentre l’appuntato Alessandro Nota ha ricevuto una pena di otto mesi. Tuttavia, per entrambi l’esecuzione della pena è stata sospesa.

La vicenda ruotava intorno all’ipotesi che Facciolla, all’epoca dei fatti alla guida della Procura di Castrovillari, avesse affidato appalti per attività di intercettazione alla Stm Srl, azienda riconducibile a Tignanelli e sua moglie. In cambio, secondo l’accusa, il magistrato avrebbe ricevuto dalla società una scheda telefonica e un impianto di videosorveglianza per la propria abitazione. Anche su questo fronte, tuttavia, i giudici hanno escluso ogni responsabilità della Stm Srl, chiarendo che la società non ha commesso alcun illecito amministrativo.

In definitiva, solo due condanne limitate, mentre per Facciolla e gli altri imputati principali è arrivato il verdetto di assoluzione piena.