Coppia del Cosentino lancia raccolta fondi: in Spagna cure costose per il piccolo Francesco

COSENZA – Carmine Capriolo e Luana Costa sono i genitori di Francesco, un bimbo di appena 3 anni affetto da paralisi cerebrale con tetraparesi spastica. Venuti a conoscenza di un percorso di fisioterapia intensivo presso una struttura spagnola vicino a Barcellona, hanno deciso di aiutare Francesco ad intraprendere questo percorso di riabilitazione per lui molto importante.

La terapia però, che secondo le testimonianza di altri genitori ha avuto in molti casi una buona riuscita, è completamente a pagamento e dura circa un mese. Per Luana, originaria di Cerchiara di Calabria, e Carmine, di Castrovillari, le spese sono difficili da affrontare e per questo chiedono un piccolo contributo ed hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per una terapia speciale in Spagna.

“Siamo a conoscenza di un percorso di fisioterapia intensivo – scrivono da Legnano, nel milanese, dove vivono – presso una struttura spagnola vicino Barcellona. Altri genitori – aggiungono – hanno dato la loro testimonianza sulla buona riuscita della terapia ma purtroppo, essendo completamente a pagamento, sarà difficile da sostenere”. Il percorso fisioterapico durerà un mese. I genitori del piccolo Francesco hanno già raccolto oltre 11.700 euro nella campagna solidale che ha un obiettivo finale di quindicimila.