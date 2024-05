Travolto da un’auto a Castrovillari, muore per le gravi ferite docente in pensione 68enne

CASTROVILLARI (CS) – Non ce l’ha fatta l’uomo di 68 anni, travolto da un’auto ieri sulla centralissima via XX Settembre a Castrovillari. Carmine De Angelis, professore in pensione, pare stesse attraversando la strada quando è stato centrato da una Hyundai Atos il cui conducente, si è fermato pochi metri dopo.

Nonostante il trasferimento in ospedale, il 68enne è spirato a causa delle gravissime ferite riportate dopo l’impatto con l’auto, che l’ha sbalzato ad una decina di metri. A prestare i primi soccorsi sono state tre persone, marito e moglie e la madre di questa. Poi un’ambulanza della Croce Rossa lo ha trasportato in ospedale. Trasferito all’Annunziata di Cosenza, per Carmine De Angelis non c’è stato nulla da fare e questa mattina è deceduto. Sul tragico incidente indagano i carabinieri.