Castrovillari, investito da un’auto mentre attraversa la strada: grave un uomo

CASTROVILLARI (CS) – Grave incidente stradale a Castrovillari. Secondo quanto si apprende, un pedone è stato investito da un’automobile modello Hyundai Atos mentre attraversava la strada su via XX Settembre. Il corpo, sarebbe stato sbalzato ad almeno una decina di metri, provocandogli gravi ferite. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale. L’uomo, da quello che si apprende, verserebbe in gravi condizioni. Presenti anche polizia e carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto.

