Sorpresi con attrezzi da scasso e patente falsa, scattano le denunce

CATANZARO – I carabinieri di Soveria Mannelli nell’ambito di mirati controlli hanno segnalato un giovane trovato in possesso di hashish. In particolare però, visto il periodo di ponti festivi e al fine di prevenire il fenomeno dei furti nelle abitazioni i militari hanno denunciato cinque persone che, senza un valido motivo, sono stati trovati in possesso di chiavi, grimaldelli, coltelli ed altri attrezzi da scasso, perché intenzionate a commettere furti o danneggiamenti. Due persone sono state invece denunciate per illegittima detenzione di munizioni da caccia.

- Pubblicità sky-