Carolei, l’ex sindaco Iannucci di nuovo candidabile: pronto per le prossime elezioni

COSENZA – L’ultimo sindaco di Carolei Francesco Iannucci è di nuovo candidabile.

Durante le ultime amministrative, per il comune cosentino, si era presentata un’unica lista “Insieme per Carolei” capeggiata da Francesco De Luca che però non raggiunse il quorum. A Carolei vinse l’astensionismo, il 30% degli aventi diritto al voto non si recò alle urne, arrivando ad un misero 29,87%. La formazione dell’ex primo cittadino, “Lista Rinascita per Carolei”, era stata esclusa dalla competizione dopo che Iannucci era stato ritenuto incandidabile per l’applicazione della Legge Severino a causa di una condanna a due anni con patteggiamento per i fatti inerenti al fallimento del Cosenza Calcio del 2011. Alle spalle anche il ricorso bocciato.

Una condanna che non ha mai del tutto convinto i tanti sostenitori di Iannucci che, in quest’anno di peripezie, hanno supputato il primo cittadino non presentandosi alle urne. Ma oggi arriva la notizia: non sussiste più l’incompatibilità sopraggiunta dopo l’applicazione della legge Severino. Il ministero degli Interni e la Prefettura di Cosenza visto il parere favorevole dell’Avvocatura di Stato, ha riaperto la strada di Francesco Iannucci per la candidabilità.

L’ultimo sindaco di Carolei non tarda a far sapere, ai cittadini, che è pronto a scende nell’arena delle prossime amministrative previste per il 14 e il 15 maggio.