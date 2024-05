Sospesi due Consigli comunali nel Cosentino: la decisione del prefetto Ciaramella

COSENZA – Il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, ha sospeso i Consigli comunali di Pedivigliano e Cervicati. Nel primo caso il provvedimento è stato adottato a seguito delle dimissioni presentate dalla metà più uno dei consiglieri comunali. Il prefetto Ciaramella ha incaricato della provvisoria gestione del Comune Gianfranco Rovito, funzionario amministrativo in servizio nella Prefettura, conferendogli i poteri spettanti al sindaco, al Consiglio ed alla Giunta comunale.

Per quanto riguarda il Comune di Cervicati, la sospensione è stata determinata dal fatto che l’ente non ha provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 nei termini previsti dalla legge. Per la provvisoria gestione del Comune il prefetto ha incaricato Carmela Padula, anche lei funzionario amministrativo in servizio in Prefettura.