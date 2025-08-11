Camigliatello Silano: riaperti gli impianti di risalita “Tasso-Monte Curcio”. In cima anche il punto ristoro

- Advertisement -

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Buone notizie per gli amanti della montagna che in questi giorni si stanno riversando a Camigliatello Silano, nota località turistica della Sila cosentina, per trascorrere qualche giornata di vacanza e relax anche in vista del Ferragosto.

Sono nuovamente aperti gli impianti di risalita Arsac “Tasso-Monte Curcio”. La loro fruizione offrirà sicuramente, specie in questo periodo, l’opportunità di trascorrere qualche ora di relax immersi nello splendido scenario della Sila, o per percorrere i numerosi sentieri tra i boschi a piedi o in sella a una mountain bike immersi nel verde.

Gli impianti sono stati riaperti dopo un periodo di manutenzione. Oltre all’ovovia, all’arrivo a Monte Curcio, è stato aperto anche il punto ristoro, ideale per una pausa prima di avviarsi in uno dei tanti sentieri presenti o semplicemente per godere di un panorama mozzafiato e una pausa relax prima di tornare a valle.