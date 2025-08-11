HomeProvincia

Camigliatello Silano: riaperti gli impianti di risalita “Tasso-Monte Curcio”. In cima anche il punto ristoro

Estate in Sila: riaperta ai turisti dopo un periodo di manutenzione, l'ovovia “Tasso – Monte Curcio” a Camigliatello. Silano In cima operativo anche il punto ristoro, ideale per una pausa relax

Dario Rondinella
Scritto da Dario Rondinella
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Buone notizie per gli amanti della montagna che in questi giorni si stanno riversando a Camigliatello Silano, nota località turistica della Sila cosentina, per trascorrere qualche giornata di vacanza e relax anche in vista del Ferragosto.

Sono nuovamente aperti gli impianti di risalita Arsac “Tasso-Monte Curcio”. La loro fruizione offrirà sicuramente, specie in questo periodo, l’opportunità di trascorrere qualche ora di relax immersi nello splendido scenario della Sila, o per percorrere i numerosi sentieri tra i boschi a piedi o in sella a una mountain bike immersi nel verde.

Gli impianti sono stati riaperti dopo un periodo di manutenzione. Oltre all’ovovia, all’arrivo a Monte Curcio, è stato aperto anche il punto ristoro, ideale per una pausa prima di avviarsi in uno dei tanti sentieri presenti o semplicemente per godere di un panorama mozzafiato e una pausa relax prima di tornare a valle.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Litorale e mare più pulito con la collaborazione di tutti, sulla spiaggia di Bivona...

Calabria
VIBO VALENTIA - Garantire la pulizia della spiagga e sensibilizzare la cittadinanza ed i turisti sulla necessità di mantenere il decoro non soltanto sulle...
Palio cui li ciucci

Laino Borgo, al via la tre giorni del “Palio cu li ciucci”

Provincia
LAINO BORGO (CS) -  La piccola Siena di Calabria è pronta per rivivere le sue emozioni e rafforzare l'identità territoriale e culturale con il...
Tribunale-Castrovillari

Nota imprenditrice accusata di turbativa d’asta: assolta perchè il fatto non sussiste

Provincia
CASTROVILLARI (CS) - Il Tribunale di Castrovillari, in totale accoglimento delle richieste degli avvocati Francesco Nicoletti e Giusy Acri, ha assolto con la formula...
volante-polizia

Senza autorizzazioni e gestito da un minorenne, bar-sala giochi chiuso e maxi multa

Calabria
ROCCABERNARDA (KR) - Presentava diverse irregolarità sotto diversi punti di vista e per questo motivo l'attività è stata chiusta ed emessa una maxi multa....
Acquappesa depuratore

Depuratore di Acquappesa. Il sindaco “nessuna revoca. È funzionante e le analisi sono in...

Tirreno
ACUAPESSA (CS) - Acque reflue fuori parametro e autorizzazione allo scarico revocato dalla provincia di Cosenza. L'impianto di depurazione di località Sciabiche, ad Acquappesa,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36936Area Urbana22214Provincia19722Italia7981Sport3836Tirreno2851Università1445
-->
Dario Rondinella
Altri Articoli di Dario Rondinella

Leggi ancora

Università

All’UniCal il primo Master in Coordinamento Pedagogico nei servizi educativi per...

RENDE - Importante iniziativa formativa all’Università della Calabria nell’ambito della qualificazione delle competenze professionali per i laureati nei settori delle Scienze dell’Educazione e Scienze...
Provincia

San Giovanni in Fiore: inaugurata la Cittadella dello Sport, per...

SAN GIOVANNI IN FIORE – Alla presenza di associazioni sportive e famiglie, è stata inaugurata a San Giovanni in Fiore la Cittadella dello Sport....
Provincia

Lorica: aperto un nuovo campo di Padel con vista lago, nel...

LORICA – Si amplia l’offerta turistico-sportiva a Lorica, rendendo la località ancora più attrattiva per i turisti. Da oggi, infatti, è possibile giocare a...
consiglio regionale aula - dimissioni occhiuto
Area Urbana

Regionali Calabria: al voto tra settembre e ottobre. Centrodestra compatto, centrosinistra...

COSENZA - Come previsto, si terrà domani il Consiglio regionale, durante il quale saranno ratificate le dimissioni del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto....
Provincia

Giorgio Conte al Sibarinprogress. Un’indimenticabile serata nel Parco Archeologico di Sibari

SIBARI - Nella straordinaria cornice del Parco Archeologico di Sibari, un luogo che racconta storie millenarie, dove è in corso di svolgimento il Sibarinprogress:...
Provincia

Bianchi: tutto pronto per il Palio dei Rioni, dal 6 al...

BIANCHI (CS) – Il cuore di Bianchi torna a battere più forte che mai. Dal 6 al 9 agosto 2025, il borgo della Presila...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA